ЗС РФ просунулись на 2 км ближче до Запоріжжя: які зміни виявив DeepState (карта)

Збройні сили Російської Федерації продовжують наступ на Запоріжжя і наблизились до обласного центру ще на майже два кілометри, показала карта лінії фронту. Крім того, росіяни просунулись під Покровськом, але Збройні сили України мають успіхи біля Кучерового Яру та Добропілля.

Під Запоріжжям змінилась ситуація поруч з містом Степногірськ, повідомили аналітики проєкту DeepState. Є зміни на відрізку фронту на 200 км східніше: українці звільнили частину Кучерового Яру, а росіяни змістили лінію боїв на 1–2 км поруч з Покровськом та Добропіллям.

Зранку 24 жовтня проєкт DeepState оновив дані про лінію фронту та показав зміни, які відбулись на двох напрямках.

Запорізький напрямок. Згідно з даними аналітиків, ЗС РФ просунулись поруч з містом Степногірськ. Карта показує, що ворог зумів прорватись на відстань 1,7–2 км та наблизився до південних околиць. Також бачимо, що росіяни перетнули дорогу Е105 (М18), яка прямує у бік Запоріжжя (до обласного центру — приблизно 23 км автотрасою).

Відео дня

Наступ РФ — просування росіян під Степногірськом 24 жовтня Фото: DeepState

Покровський напрямок. На карті аналітиків також є зміни ситуації під Покровськом. Зокрема, DeepState показав зміни у Кучеровому Яру: бійці ЗСУ звільнили більшу частину села від російських окупантів, але все ще є невелика червона ділянка на півдні. Водночас ЗС РФ просунулись у двох точках — поруч з Гродівкою (приблизно 1,7 км) та Володимирівкою (орієнтовно 800 м).

Наступ РФ - ЗСУ звільнили частину Капустиного Яру 24 жовтня Наступ РФ - просування росіян поруч з Володимирівкою-Добропіллям 24 жовтня Наступ РФ - просування росіян поруч з Покровськом-Гродівкою 24 жовтня

Наступ РФ — деталі станом на 24 жовтня

Про ситуацію в Покровську станом на 23–24 жовтня розповів боєць ЗСУ з повним "Мучной" у Telegram-каналі. Військовий пояснив, що Сили оборони ще втримуються на вулицях північніше центру Покровська, але росіяни з'являються у районі "Динас" (на півночі). На його думку, українські підрозділи в цьому районі варто було б "вже забрати". Крім того, майже втрачено район Собачівки (південний схід від центру та залізниці), але тримається промзона "Цитадель".

"На північ від залізниці русаки намагаються розвинути успіх і вже заходять у район Динас, який є другою лінією міста. Ворог діє швидко, ріже наші маршрути пересування і поступово затискає", — написав "Мучной".

Наступ РФ — ситуація в Покровську станом на 24 жовтня Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Генштаб ЗСУ зранку 24 жовтня повідомив про кількість штурмів ЗС РФ, які відбили протягом минулої доби. Зокрема, під Покровськом нарахували вже не 50–70 російських атак, а 39. Крім того, на Оріхівському напрямку, до якого належить Степногірськ, відбулось три атаки.

Зазначимо, 21 жовтня Фокус писав по наступ РФ у районі Малої Токмачки Запорізької області. Росіяни кинули вперед 26 бронемашин різних типів — танки, БМП, БТР, розміновувачі, а також легку піхоту на мотоциклах. Українські військові застосували FPV-дрони, скиди з дронів, артилерію та HIMARS і знешкодили більшість ворожої техніки, ідеться у публікації 118 бригади ЗСУ.

Нагадуємо, 24 жовтня волонтерка та засновниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська попередила про посилення наступу РФ і загрозу прориву до двох великих українських міст.