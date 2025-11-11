"Просуватимуться на кілометри": ЗС РФ можуть різко прискорити наступ на Запоріжжі, – Стерненко

На Запорізькому напрямку ситуація залишається надзвичайно напруженою. Волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко попереджає, що у разі збереження нинішньої динаміки російські війська можуть просуватися на кілометри, а згодом і на десятки кілометрів щодня.

Так, у своєму Telegram-каналі блогер написав, що поблизу Гуляйполя українські Сили оборони вимушено відходять під посиленим тиском ворога. За його словами, на фронті простежується виснаження українських підрозділів, складнощі з управлінням, а також критичний дефіцит ресурсів, зокрема дронів. Він наголошує, що це створює загрозу подальшого швидкого просування армії РФ:

"Якщо лишити усе, як є, будуть і просування на кілометри, а потім і на десятки кілометрів на добу", — зазначив Стерненко.

Він закликав громадськість долучатися до підтримки армії, оскільки забезпечення технікою, зокрема ударними безпілотниками, залишається недостатнім.

Публікація Сергія Стерненка в Telegram Фото: Скриншот

ЗСУ відступили біля кількох населених пунктів на Запоріжжі: що відомо

Водночас інформацію про складну ситуацію на цьому напрямку підтвердив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі для РБК-Україна. За його словами, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках вже кілька днів тривають інтенсивні бої. Російські підрозділи застосовують весь спектр доступного озброєння, намагаючись витіснити ЗСУ з укріплених позицій.

За останні дні на цій ділянці фронту було зафіксовано до сотні бойових зіткнень. Агресор щодобово здійснює понад 400 артилерійських обстрілів, використовуючи приблизно 2 тисячі боєприпасів. Через значний тиск та задля збереження особового складу українські підрозділи були змушені відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка.

Сиитуація на Запорізькому напрямку - карта Фото: DeepStateMAP

Втім, як підкреслив Волошин, ворог намагається закріпитися у звільнених від українських підрозділів населених пунктах, але оборонці продовжують активну протидію та атакують групи російського закріплення. Найзапекліші бої зараз тривають за Рівнопілля, Солодке та Яблукове.

Противник намагається охопити Гуляйполе зі східного напрямку та перерізати логістичні шляхи, що сполучають район із Покровським.

"За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові підрозділи", — наголосив Волошин.

Раніше аналітики DeepState повідомляли про суттєве розширення "сірої зони" на напрямку Солодке — Новомиколаївка — Рівнопілля — Нове — Новоуспенівське, де противник посилив свою присутність та вже окупував частину населених пунктів. За їхніми оцінками, подальше просування РФ загрожує виходом на підступи до Гуляйполя та ускладнює утримання українських позицій у прилеглих районах.

Також Фокус писав, що в районі Покровська оборона слабшає, а росіяни просуваються з флангів, використовуючи чисельну перевагу. Експерти зазначають, що туман ускладнює роботу дронів обох сторін і дозволяє ворогу непомітно заходити в місто.