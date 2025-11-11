"Будут продвигаться на километры": ВС РФ могут резко ускорить наступление на Запорожье, — Стерненко

На Запорожском направлении ситуация остается чрезвычайно напряженной. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко предупреждает, что в случае сохранения нынешней динамики российские войска могут продвигаться на километры, а затем и на десятки километров ежедневно.

Так, в своем Telegram-канале блогер написал, что вблизи Гуляйполя украинские Силы обороны вынужденно отходят под усиленным давлением врага. По его словам, на фронте прослеживается истощение украинских подразделений, сложности с управлением, а также критический дефицит ресурсов, в частности дронов. Он отмечает, что это создает угрозу дальнейшего быстрого продвижения армии РФ:

"Если оставить все, как есть, будут и продвижения на километры, а потом и на десятки километров в сутки", — отметил Стерненко.

Он призвал общественность участвовать в поддержке армии, поскольку обеспечение техникой, в частности ударными беспилотниками, остается недостаточным.

Фото: Скриншот

ВСУ отступили возле нескольких населенных пунктов в Запорожье: что известно

В то же время информацию о сложной ситуации на этом направлении подтвердил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии для РБК-Украина. По его словам, на Александровском и Гуляйпольском направлениях уже несколько дней продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения применяют весь спектр доступного вооружения, пытаясь вытеснить ВСУ с укрепленных позиций.

За последние дни на этом участке фронта было зафиксировано до сотни боевых столкновений. Агрессор ежесуточно осуществляет более 400 артиллерийских обстрелов, используя около 2 тысяч боеприпасов. Из-за значительного давления и для сохранения личного состава украинские подразделения были вынуждены отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка.

Сиитуация на Запорожском направлении — карта Фото: DeepStateMAP

Впрочем, как подчеркнул Волошин, враг пытается закрепиться в освобожденных от украинских подразделений населенных пунктах, но защитники продолжают активное противодействие и атакуют группы российского закрепления. Самые ожесточенные бои сейчас идут за Ровнополье, Сладкое и Яблоково.

Противник пытается охватить Гуляйполе с восточного направления и перерезать логистические пути, соединяющие район с Покровским.

"За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно бьются штурмовые подразделения", — подчеркнул Волошин.

Ранее аналитики DeepState сообщали о существенном расширении "серой зоны" на направлении Сладкое — Новониколаевка — Ровнополье — Новое — Новоуспеновское, где противник усилил свое присутствие и уже оккупировал часть населенных пунктов. По их оценкам, дальнейшее продвижение РФ грозит выходом на подступы к Гуляйполю и затрудняет удержание украинских позиций в прилегающих районах.

Также Фокус писал, что в районе Покровска оборона ослабевает, а россияне продвигаются с флангов, используя численное преимущество. Эксперты отмечают, что туман затрудняет работу дронов обеих сторон и позволяет врагу незаметно заходить в город.