50 солдатів ЗС РФ зайшли у Покровськ: що відбувається на новому етапі окупації, — Ступак (відео)

У Покровську продовжує просідати оборона і в "кишені", у районі населеного пункту Промінь, є просування підрозділів Збройних сил Російської Федерації, пояснив воєнний експерт. Противник використовує усі можливості, щоб проникнути на українські позиції з флангів. Ключова причина успіхів у міській забудові — чисельна перевага над бійцями Збройних сил України.

Близько 50 російських солдатів під прикриттям туману, на мотоциклах й перероблених легковиках заїхали у Покровськ, і це показує, що на просування ворога також впливає погода, пояснив воєнний експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі медіа NV. При цьому туман використовують обидві сторони. З одного боку, росіяни думають, що їх не бачать дрони ЗСУ, оскільки не можуть піднятись у повітря. З іншого боку, вони також не можуть використовувати дрони й тому не помітять засідок, які їм влаштують українські бійці. На думку експерта, за даних умов ні ЗС РФ, ні ЗСУ не мають переваги, оскільки "кількість проблемних моментів так само у кожної сторони зростає". Тим часом росіяни подекуди тижнями сидять у схованках, а потім виходять та влаштовують засідки на українців.

Відео дня

Бої у Покровську - коментра Ступака див. з 1:58

Ступак розповів, як відбувається наступ ЗС РФ у Покровську. З його слів, сотня підрозділів російського війська спершу розбиваються на невеликі групи по 2-3-5 осіб. Після цього вони рушають вперед і намагаються пробратись таємно через міни, фортифікації, колючий дріт, ударні дрони. З сотні ворожих солдатів доходить до міського підвалу 20-30%, пояснив експерт. Далі відбувається наступна хвиля проникнення, коли наступні "двійки"-"трійки" пробирають до попередніх, тих, що вижили. На цьому етапі також ідеться про 20-30% росіян, які доходять до групи. Коли їх збирається близько 10-20, вони починають влаштовувати засідки та проводити атаки на бійців ЗСУ. Інколи атакують навіть 2-3 людини, зауважив гість студії.

"Вони мають можливість виконувати вже більш такі злагоджені завдання всередині міста. Вони можуть просуватися більш обережніше, вони можуть вступати в якісь вуличні бої", — сказав він.

Крім того, експерт уточнив, що відбувається у Мирнограді. З посиланням на офіційні заяви Генштабу ЗСУ, Ступак підтвердив, що ймовірно, логістику заблоковано не повністю і якась частина НРК і БпЛА дістають до бійців, щоб передати боєприпаси, воду, продукти харчування, також вивозять поранених.

"Невідомо, скільки це буде вдаватися, бо тиск дійсно великий і він не зменшується, він постійно тільки зростає. Я навіть вже не буду припускати скільки російського війська сконцентровано навколо міста Покровська, бо з кожним разом повідомлень стає все більше і більше і більше, що ось там підкинули ще додаткові сили і порахувати вже просто неможливо", — підсумував Ступак.

Бої у Покровську — деталі

Зазначимо, зранку 11 листопада у мережі з'явились кадри з Покровська, на яких група російських військових заходила в місто. У кадрі потрапило близько десятка мотоциклів та пів десятка автомобілів, у кожному з яких їхало 5-10 солдатів ЗС РФ. Бійці 7 бригади ДШВ ЗСУ підтвердили, що під прикриттям туману дійсно пробралась група ворожих солдатів, яких планомірно виявляють та знешкоджують.

