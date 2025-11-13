"Ніхто не змушує їх гинути заради руїн": Зеленський відповів щодо виведення ЗСУ з Покровська

Президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація у Покровську — "дуже складна", і лідеру РФ Володимиру Путіну захоплення міста потрібне як аргумент, що Україна має вивести війська з Донбасу. Однак, з його слів, життя бійців у пріоритеті.

Україна стикається з "дуже складною" ситуацією в місті Покровськ у Донецькій області. Однак будь-яке рішення про виведення військ — це справа військових командирів, які там воюють. Таку заяву Зеленський зробив в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому 13 листопада.

"Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Інакше це буде занадто дорого для нас — найважливіше для нас це наші солдати", — запевнив він.

Президент пояснив, що Кремль прагне окупувати Покровськ, щоб переконати лідера США Дональда Трампа, що Україна має вивести війська з усього Донбасу задля завершення війни.

"Ми не можемо залишити східну Україну. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не рухатимуться далі. Немає стримувального чинника", — наголосив Зеленський.

З його слів, ЗС РФ насправді "не мають такої великої сили" і націлилися на українську енергетику, щоб змусити Київ підкоритись до весни.

"Вони знають, що як тільки зникне енергетичний фактор, у них не залишиться інших сильних факторів", — запевнив президент.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 13 листопада заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу російських військ. Він підтвердив, що окупанти намагаються скористатись негодою, але запевнив, що про оперативне оточення не йдеться.

Британський генерал Річард Ширрефф пояснив, що Росії потрібен Покровськ, щоб продемонструвати "перемогу" на фронті президенту США Дональду Трампу. Однак, за його оцінкою, навіть в разі втрати Покровська до поразки України або надшвидкого наступу ЗС РФ це не веде.