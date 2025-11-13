Росіяни не контролюють Покровськ, про оточення Сил оборони України не йдеться, — Сирський

Головком ЗСУ з'їздив на Покровський напрямок та пояснив, що стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.

"Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України", - пояснив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в пості у Telegram-каналі.

Він провів зустріч із командирами та спланував подальші дії та підтвердив, що росіяни намагаються скористатись складними погодними умовами.

Росіяни заходять до Покровську у тумані

Основні завдання ЗСУ, за словами Сирського, це поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових — для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених.

Головком підтвердив, що на підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше - знищення легкої ворожої техніки.

"Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника", - заявив Сирський.

Також він підтвердив, що пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій було зачищено від ДРГ противника 7,4 кв. км території Покровського району Донецької області.

"Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", - резюмував Сирський.

