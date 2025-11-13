Росіяни не контролюють Покровськ, про оточення Сил оборони України не йдеться, — Сирський
Головком ЗСУ з'їздив на Покровський напрямок та пояснив, що стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.
"Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України", - пояснив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в пості у Telegram-каналі.
Він провів зустріч із командирами та спланував подальші дії та підтвердив, що росіяни намагаються скористатись складними погодними умовами.
Основні завдання ЗСУ, за словами Сирського, це поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових — для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених.
Головком підтвердив, що на підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше - знищення легкої ворожої техніки.
"Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника", - заявив Сирський.
Також він підтвердив, що пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій було зачищено від ДРГ противника 7,4 кв. км території Покровського району Донецької області.
"Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", - резюмував Сирський.
Нагадаємо, в 155-й ОМБр розповіли про бої в Покровську. За словами бійців, за тиждень вони знищили батальйон росіян, адже ЗС РФ продовжують посилати свої людей у м'ясні штурми.
Фокус 11 листопада розповідав, що у мережі з'явилось відео, як ЗС РФ використовують туман для просування в Покровськ.