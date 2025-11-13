Россияне не контролируют Покровск, об окружении Сил обороны Украины речь не идет, — Сирский

Главком ВСУ съездил на Покровское направление и объяснил, что стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

"Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины", — пояснил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в посте в Telegram-канале.

Он провел встречу с командирами и спланировал дальнейшие действия и подтвердил, что россияне пытаются воспользоваться сложными погодными условиями.

Россияне заходят в Покровск в тумане

Основные задачи ВСУ, по словам Сырского, это постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных — для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых.

Головком подтвердил, что на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже — уничтожение легкой вражеской техники.

"Военнослужащие Сил обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника", — заявил Сырский.

Также он подтвердил, что поиск и уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий было зачищено от ДРГ противника 7,4 кв. км территории Покровского района Донецкой области.

"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", — резюмировал Сырский.

Напомним, в 155-й ОМБр рассказали о боях в Покровске. По словам бойцов, за неделю они уничтожили батальон россиян, ведь ВС РФ продолжают посылать своих людей в мясные штурмы.

Фокус 11 ноября рассказывал, что в сети появилось видео, как ВС РФ используют туман для продвижения в Покровск.