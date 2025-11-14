Российские войска существенно усилили давление на Покровск, используя густой туман как прикрытие для передвижения техники и пехоты. В то же время специалисты отмечают, что ключевым фактором продвижения являются не погодные условия, а значительное преимущество российских сил на этом направлении.

Как отмечает военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News, туман действительно позволил россиянам скрывать свои маневры, однако он лишь усилил эффект тактики, которая применяется давно. По его словам, погода не стала определяющим фактором: главной причиной изменения ситуации является масштабное сосредоточение российских войск. По оценкам эксперта, в секторе вокруг Покровска сейчас находится около 100 тысяч российских военных, тогда как украинская группировка в этом районе насчитывает всего 30-40 тысяч.

В частности, на видео, распространенных в российских источниках, заметно, как войска заходят в город сквозь плотный туман на мотоциклах, автомобилях и фургонах. По словам Кларка, это лишь подтверждает, что российские подразделения адаптировали имеющуюся тактику к погодным условиям, использовав ее для скрытого сближения с украинскими позициями. В то же время решающим фактором все же остается количественное преимущество.

Важно отметить, что Покровск — один из ключевых логистических узлов Донетчины, расположенный на важных автомобильных и железнодорожных путях. Бои за город продолжаются более года, и потенциальная потеря этого населенного пункта может существенно ухудшить оборонительные возможности Украины на смежных направлениях.

По мнению Кларка, Украине, вероятно, уже слишком поздно осуществлять отступление без значительных потерь. По его словам, командование могло сознательно задержать вывод подразделений, пытаясь продемонстрировать международным партнерам, прежде всего США, что контроль над городом сохраняется, несмотря на заявления Владимира Путина. Как отмечается в экспертных кругах, сейчас продолжаются дискуссии относительно того, не было ли это решение принято по политическим мотивам, в частности главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и, вероятно, по согласованию президента Владимира Зеленского.

В конце концов, как напоминает Кларк, сложности с организованным отводом уже проявлялись в Авдеевке и Бахмуте, где задержка отступления приводила к потере техники и повышенным рискам для личного состава. Он предполагает, что большая часть оборудования, которую было возможно эвакуировать еще раньше, уже вывезена, и теперь главной задачей является обеспечение безопасного выхода украинских бойцов.

Также эксперт отмечает, что дальнейшее развитие событий будет напрямую зависеть от способности украинского командования быстро принимать оперативные решения, перебрасывать резервы и стабилизировать линию обороны. Учитывая стратегическое значение Покровска, ситуация на этом направлении может стать определяющей для ближайшей фазы боевых действий в Донецкой области.

Напомним, что в этом месяце Россия активизировала продвижение в Покровск, используя легкую технику и туман, который уменьшает эффективность воздушной разведки на открытой местности.

И все же впоследствии военный с позывным "Мучной" объяснил, что недавние видео с мотобайкерами, которые передвигались под густым туманом, не свидетельствуют о прорыве врага, а лишь демонстрируют накопление его сил.