Російські війська істотно посилили тиск на Покровськ, використовуючи густий туман як прикриття для пересування техніки та піхоти. Водночас фахівці наголошують, що ключовим фактором просування є не погодні умови, а значна перевага російських сил на цьому напрямку.

Як зазначає військовий аналітик Майкл Кларк у коментарі Sky News, туман справді дозволив росіянам приховувати свої маневри, однак він лише посилив ефект тактики, яка застосовується давно. За його словами, погода не стала визначальним чинником: головною причиною зміни ситуації є масштабне зосередження російських військ. За оцінками експерта, у секторі навколо Покровська зараз перебуває приблизно 100 тисяч російських військових, тоді як українське угруповання в цьому районі налічує лише 30–40 тисяч.

Зокрема, з відео, поширених у російських джерелах, помітно, як війська заходять у місто крізь щільний туман на мотоциклах, автомобілях та фургонах. За словами Кларка, це лише підтверджує, що російські підрозділи адаптували наявну тактику до погодних умов, використавши її для прихованого зближення з українськими позиціями. Водночас вирішальним чинником усе ж залишається кількісна перевага.

Важливо зазначити, що Покровськ — один із ключових логістичних вузлів Донеччини, розташований на важливих автомобільних та залізничних шляхах. Бої за місто тривають понад рік, і потенційна втрата цього населеного пункту може суттєво погіршити оборонні можливості України на суміжних напрямках.

На думку Кларка, Україні, ймовірно, уже занадто пізно здійснювати відступ без значних втрат. За його словами, командування могло свідомо затримати виведення підрозділів, намагаючись продемонструвати міжнародним партнерам, передусім США, що контроль над містом зберігається попри заяви Володимира Путіна. Як зазначається в експертних колах, нині тривають дискусії щодо того, чи не було це рішення ухвалене з політичних мотивів, зокрема головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та, ймовірно, за погодженням президента Володимира Зеленського.

Зрештою, як нагадує Кларк, складнощі з організованим відведенням вже проявлялися в Авдіївці та Бахмуті, де затримка відступу призводила до втрати техніки та підвищених ризиків для особового складу. Він припускає, що більша частина обладнання, яку було можливо евакуювати ще раніше, вже вивезена, і тепер головним завданням є забезпечення безпечного виходу українських бійців.

Також експерт зауважує, що подальший розвиток подій безпосередньо залежатиме від здатності українського командування швидко ухвалювати оперативні рішення, перекидати резерви та стабілізувати лінію оборони. З огляду на стратегічне значення Покровська, ситуація на цьому напрямку може стати визначальною для найближчої фази бойових дій на Донеччині.

Нагадаємо, що цього місяця Росія активізувала просування в Покровськ, використовуючи легку техніку та туман, який зменшує ефективність повітряної розвідки на відкритій місцевості.

Та все ж згодом військовий із позивним "Мучной" пояснив, що недавні відео з мотобайкерами, що пересувалися під густим туманом, не свідчать про прорив ворога, а лише демонструють накопичення його сил.