Прикинувся мертвим, щоб урятуватися: житель Покровська розповів про розстріл мирних бійцями ЗС РФ

Сімох мирних жителів розстріляли 21 грудня в Покровську Донецької області двоє російських військовослужбовців.

29-річний Рифат Галімзянов і 38-річний Олексій Агафонов увірвалися до підвалу будинку, в якому ховалися цивільні особи, і це стало початком кривавої розправи, передає проєкт "Хочу жити".

До російських військових вийшли Олександр Завадський і його син Ярослав, у яких непрохані гості зажадали алкоголь. Коли ті відповіли, що в підвалі спиртного немає, окупанти їх розстріляли. Пройшовши далі до підвалу, росіяни вбили сім'ю, яка там перебувала: Дмитра Гулька та його дружину Оксану, а також їхнього сина Дмитра. Жертвою стала і мати Оксани, Надія.

Ще один загиблий — чоловік на ім'я Олександр.

У підвалі перебувала ще одна людина, Петро Меронцев, який був поранений і прикинувся мертвим. Після того, як військові пішли, він вибрався з підвалу і втік.

Після вчиненої розправи над мирними Галімзянов і Агафонов повідомили командиру (позивний "Вуду"), що знищили групу ДРГ ЗСУ, а сам будинок підпалили.

Два дні потому свідок розстрілу, який вижив, розповів про те, що трапилося, після чого обох солдатів затримали й етапували в Селидове. На думку авторів посту, судячи з того, що ситуація не набула розголосу, вбивство намагатимуться зам'яти.

Окрім масового розстрілу людей у підвалі, у Покровську також було зафіксовано зґвалтування місцевої жительки. Її чоловіка росіяни катували, після чого вбили. Про все вона розповіла дізнавачу військової поліції РФ.

Автори публікації нагадують, що воєнні злочини не мають терміну давності, і навіть після закінчення війни мотивація знайти і покарати винних у таких злочинах нікуди не дінеться.

У листопаді повідомлялося, що ЗС РФ взяли в полон жителів Покровська, заявивши, що це — бійці ЗСУ.

Нагадаємо, у Покровську зек і двоє його товаришів по службі з армії РФ узяли в заручники 18 місцевих жителів, серед яких двоє дітей, і утримують їх у підвалі.