ЗС РФ взяли в полон жителів Покровська, видавши їх за бійців ЗСУ (відео)

Російські окупанти зняли чергове відео в Покровську, щоб продемонструвати, що вони нібито контролюють місто, а бійці ЗСУ здаються до них у полон.

У пабліку "Мой Покровск" з'явився ролик, де кілька солдатів ЗС РФ нібито беруть у полон бійців ЗСУ в мікрорайоні Лазурний. У кадр потрапили будинки під номерами 28, 32, 33 і 37.

У кадрі — двоє чоловіків, які ствердно відповідають на запитання, "чи ЗСУшники вони". Обидва кажуть, що вони "штрафники", і їх сюди "кинули".

Далі окупанти заходять у квартиру, де знаходять у дивані автомати та рюкзаки. З останніх вони витрушують речі, серед яких — DVD-програвач, диск із фільмами про Чечню та Афганістан, який один із російських військових уважно вивчає, перераховуючи написані назви картин на кшталт "9 рота".

Відео дня

Ще один примітний момент — росіянин знаходить нібито золоту каблучку і звинувачує "полоненого", що той її вкрав, на що той відповідає, що "розпиляти хотів". Каблучку демонстративно кидають на стіл із наміром показати, що російські солдати навіть у квартирі без господарів нічого чужого не беруть.

Потім "полоненим" ще раз нагадують, що вони в полоні у росіян.

"Черговий "мосфільм представляє: ворожа армія на мікрорайоні Лазурний видає місцевих п'яниць за бійців ЗСУ", — підсумували в місцевому каналі, коментуючи публікацію відео.

У Сухопутних військах і в Генштабі ЗСУ відео ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, у Покровську зек і двоє його товаришів по службі з армії РФ узяли в заручники 18 місцевих жителів, серед яких двоє дітей, і утримують їх у підвалі.

Також повідомлялося, що український військовослужбовець із позивним "Борошняний" заявив, що Покровськ уже не видається метою ворожого наступу. За його словами, кількість окупантів щодня зростає, а локальні контратаки не дають Силам оборони бажаного результату.