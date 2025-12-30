Який вигляд має Покровськ сьогодні: ЗС РФ контролюють приблизно половину міста (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти контролюють приблизно 50% Покровська. Спроби противника вести наступальні дії не мають успіху.

Ворог намагається наступати як в самому Покровську, так і довкола нього — на напрямку Гришиного і в районі Мирнограда. Про це Сирський сказав у інтерв'ю "24 каналу".

"Противник не до кінця досягнув результату. Він контролює приблизно половину міста. Але ж він не може просто так спокійно заходити в місто. Тому що всі підступи до нього перебувають під нашим контролем, під контролем дії наших дронів. У нас також зосереджена значна кількість сил і засобів, підрозділів безпілотних сил і дронових бригад і полків, які там ведуть оборону", — заявив Сирський.

Водночас головнокомандувач ЗСУ заявив, що Покровсько-Мирноградська агломерація є складною для руйнування, тому відступати з неї недоцільно.

Росіяни застосовують майже половину своїх КАБів саме на цьому напрямку, намагаючись знищити багатоповерхівки, які використовуються для оборони.

Водночас росіяни зруйнували майже все місто Покровськ. Військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова показала, який вигляд має сьогодні фронтовий Покровськ.

За даними DeepState, більша частина міста Покровськ є окупованою, як і більша частина Мирнограду. Інші частини міста перебувають у "сірій" зоні — жодна сторона не має сталого контролю.

Ситуація у Покровську та Мирнограді Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Покровському напрямку російська армія провела 43 штурми протягом доби. Бої фіксували біля Панківки, Красного Лимана, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новосергіївки та Молодецького, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Раніше Фокус розповідав, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації прогнули позиції Збройних сил України у районі Гуляйполя та Мирнограда, повідомили аналітики. Водночас у Покровську ситуація не змінилась — українські бійці не допускають подальшого просування противника.

29 грудня стало відомо про страшний злочин росіян — 21 грудня в Покровську окупанти розстріляли сімох цивільних. Після вчиненої розправи над мирними російські солдати Галімзянов і Агафонов повідомили командиру (позивний "Вуду"), що знищили групу ДРГ ЗСУ, а сам будинок підпалили.