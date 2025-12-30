Кремль хоче заявити про захоплення Покровська на Новий рік: в НГУ розповіли про бої в місті

Український командир піхотної групи припустив, що Кремль прагне оголосити про повне захоплення Покровська Донецької області на Новий рік. Проте, за його словами, заяви російської пропаганди потрібно "ділити на два".

Про ситуацію в Покровську командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" Владислав Первухін розповів в ефірі "Новини.Live" 30 грудня. За його словами, попри значні зусилля в окупантів не виходить забрати ані Покровськ, ані Мирноград, що знаходиться неподалік.

"Вони кладуть на це безліч зусиль, як живу силу, так і КАБи, авіація летить — все. Вони, скоріш за все, хочуть під Новий рік заявити про повне захоплення Покровська. Може і заявлять — невідомо, як повернеться у їхньої пропаганди язик. Але факт залишається фактом: Покровськ не їхній, вони його захопити не змогли", — зазначив командир.

Він додав, що за останній тиждень ЗС РФ намагалися обійти Покровськ на Добропільському напрямку, і на позиції його батальйону прийшло близько 30 одиниць танків, бойових броньованих машин, а також квадроцикли, мотоцикли та піхота.

"І все це було повністю під нуль знищено, і потім ще кілька днів наші пілоти БПЛА знаходили та добивали тих, хто встиг розбігтися по посадках, сараях і будівлях", — розповів військовий.

Покровськ на мапі DeepState станом на 29 грудня Фото: скриншот

"Оборона стійка, тримаємо оборону, і всі заяви Кремля потрібно ділити щонайменше на 2, а то й на більше", — сказав військовослужбовець.

Він розповів, що в Покровську лишаються цивільні люди, як у зоні відповідальності українських бійців, так і в зоні контролю ворога.

"Ворог вивозить тих, хто вирішив дочекатися Росію. Також із нашого боку недавно була історія, як з Білицького виходив чоловік, 15 км ішов пішки. Навіщо залишатися так довго — це питання філософське. Наші люди вважають, що потрібно стояти до кінця на своїй землі, хоча не завжди це відповідає логіці, на жаль", — сказав Владислав Первухін.

Український військовослужбовець розповів про бої в Покровську. На відео з 17:15.

Ситуація в Покровську

В опублікованому 29 грудня інтерв'ю головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський казав, що ЗС РФ контролюють приблизно половину міста Покровськ. За його словами, окупанти намагаються також наступати в напрямку Гришиного і в районі Мирнограда, проте не мають успіху.

Також 29 грудня аналітики проєкту DeepState повідомляли, що ЗС РФ зайняли половину Мирнограда та нові позиції на схід від Покровська.