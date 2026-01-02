"Вопрос возможностей": смогут ли ВС РФ захватить новые территории Украины в 2026 году, — эксперт

Масштабные наступательные успехи России на фронте в ближайшее время выглядят маловероятными, несмотря на громкие заявления Кремля о "буферных зонах".

Как рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в видео на своем YouTube-канале, заявления российского руководства накануне Нового года о необходимости расширения так называемой буферной зоны безопасности, в частности на территории Сумской и Черниговской областей, следует оценивать прежде всего сквозь призму реальных возможностей российской армии.

Комментируя эти сигналы из Москвы, Портников обратил внимание, что ключевой вопрос заключается не в риторике Кремля, а в том, какую именно часть территории Россия теоретически способна захватить. По его словам, активные боевые действия продолжаются не только в Донецкой области, но и в приграничных регионах — в частности в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

"Это определенный вопрос — какую часть территории он реально сможет отвоевать на Сумщине, Черниговщине, кстати, и в Харьковской областях, потому что бои за Купянск продолжаются. Насколько ему удастся завоевать достаточную часть территории, где можно будет обустроить так называемый временный областной центр и провести так называемый референдум. Объявить о присоединении этих территорий к Российской Федерации для того, чтобы требовать у Украины вывода войск с территории, которая будет считаться якобы уже территорией России. Вы понимаете, это вопрос возможностей", — отметил он.

Аналитик пояснил, что для реализации политических заявлений Кремлю необходимо не просто зайти на определенную территорию, а установить там устойчивый контроль. Речь идет о захвате значительной части региона, создании так называемого "временного областного центра", организации псевдореферендума и дальнейшем объявлении о "присоединении" этих земель в состав Российской Федерации. Только после этого Москва могла бы выдвигать требования к Украине о выводе Вооруженных сил с территорий, которые РФ пыталась бы легитимизировать как собственные субъекты.

В то же время Портников отметил, что он не видит у Владимира Путина достаточных ресурсов для реализации подобного сценария.

"Я, откровенно говоря, не уверен, что Владимир Путин имеет необходимые возможности для реализации таких планов. По моему мнению, война вошла в фазу определенного стратегического равновесия на фронте: российские войска медленно продвигаются в Донецкой области и на отдельных других участках, однако это продвижение является крайне ограниченным и не сопровождается никакими стратегическими победами", — добавил специалист.

По оценке журналиста, нынешняя динамика боевых действий свидетельствует не о приближении мира, а скорее о постепенном истощении сторон. Он подчеркнул, что предпосылок для настоящего мирного урегулирования пока не существует. Зато речь может идти о постепенном затухании войны, когда ни одна из сторон не будет иметь достаточного потенциала для прорыва или кардинального изменения ситуации на поле боя.

"Если говорить о 2026 году, то, по моему мнению, начнется постепенное и осторожное затухание войны — в ситуации, когда ни одна из сторон уже не будет иметь потенциала для стратегического прорыва, а имеющиеся ресурсы постепенно будут исчерпываться. При условии усиления давления Запада и дальнейшего экономического ослабления России Кремль будет вынужден искать формат условной "комфортной паузы" без официального объявления прекращения боевых действий. Именно таким может стать сценарий развития событий в течение 2026 года", — рассказал Виталий Портников.

Напомним, что ВС РФ изменили тактику продвижения на Покровском направлении. Отныне враг вступает в контакт с украинской пехотой в пределах широкой зоны поражения, шириной от 5 до 20 километров с обеих сторон.

Также Фокус писал, что, по подсчетам аналитиков, в 2025 году россияне смогли оккупировать 4336 кв. км. украинских земель, то есть примерно 0,72% от всей территории страны