Каждый пятый квадратный километр Украины оккупирован: в DeepState подвели итоги 2025 года

Всего россияне оккупировали 116 165 кв. км украинской земли. Это составляет 19,25% от всей территории, или же каждый 5-й квадратный километр.

В 2025 году россияне смогли оккупировать 4336 кв. км. украинских земель, то есть примерно 0,72% от всей территории страны. Об этом сообщает проект DeepState.

По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил Обороны Украины, отмечают аналитики. С 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 кв. км. или же 1.28% от всей территории.

Оккупация в разрезе областей:

Днепропетровская — 0.6% (за последний год +0,6)

Сумская — 1,0% (+1)

Харьковская — 4,7% (+1,3)

Херсонская — 72% (-)

Запорожская — 74,8% (+2,1)

Донецкая — 78,1% (+10,6)

Луганская — 99,6% (+0,6)

Всего же, подсчитали аналитики, 116 165 кв. км украинской земли вместе с Крымом оккупировано ВС РФ. Это составляет 19,25% от всей территории, или каждый 5-й кв км.

Ранее аналитики DeepState информировали, что в декабре 2025 года российская армия оккупировала 445 квадратных километров территории Украины. И это на 12% меньше, чем россияне оккупировали в ноябре. Больше всего продвижений, 35%, приходится на Славянское направление, а количество штурмовых действий армии противника несколько снизилось.

Фокус писал, что в 2025 году Россия 361 день наносила по Украине дроновых, ракетных или комбинированных ударов. И только два дня в апреле и еще два в мае прошли без запусков российских ракет и дронов.