"Ужасный год": россияне в 2025 только 4 дня не били по Украине "Шахедами" или ракетами (инфографика)

В 2025 году Россия 361 день наносила по Украине дроновых, ракетных или комбинированных ударов, каждый из которых нес угрозу для человеческих жизней.

Без запуска российских ракет и дронов украинцы прожили только два дня в апреле и еще два — в мае 2025 года, сообщил проект UA War Infographics.

"Только 4 дня 2025 года мы пережили без обстрелов шахедами и ракетами. Ужасный год. Желаем, чтобы следующий был лучше", — говорится в подписи к инфографике проекта "361 день воздушного террора в 2025 году".

Инфографика ракетно-дронных ударов по Украине в 2025 году Фото: Соцмережі

Аналитики отметили, что в течение 2025 года Россия почти ежедневно осуществляла воздушные атаки по территории Украины. Исключениями стали только 7 и 20 апреля, а также 9 и 10 мая, когда в России отмечается так называемый "День Победы".

"Независимо от количества — одна или сотни полтиряних целей — каждая из них несет угрозу разрушений и человеческих потерь", — отметили в UA War Infographics.

