Меньше, чем в ноябре: аналитики подсчитали, сколько км РФ оккупировала в последний месяц 2025 года

В последний месяц 2025 года российская армия оккупировала 445 квадратных километров территории Украины, хотя количество штурмовых действий армии противника несколько снизилось.

Это на 12% меньше, чем россияне оккупировали в ноябре 2025 года, сообщили аналитики Deepstate.

Там отметили, что больше всего продвижений — 35%, приходится на Славянский отрезок.

"Потеря Северска стала серьезным ударом, который решили просто забыть, к тому же на этот участок приходится всего 5% штурмовых действий, что подтверждает факт, к сожалению, наличия проблем и высокого уровня эффективности ка*апских штурмов", — говорится в сообщении.

Что касается других отрезков, то:

на Покровский отрезок пришлось 26.5% потерь территорий и 32.5% штурмов;

на Гуляйпольский отрезок — 10% потерь и 11% штурмов;

"Очень плохую динамику создала ситуация со 102 ОБр Тро, но несмотря на это оборонительные действия здесь нельзя назвать плохими", — отметили в Deepstate.

на Новопавловский (Александровский) отрезок пришлось 8% потерь территорий при 11% штурмовых действий.

Аналитики подчеркнули, что до октября данный участок был очень проблемным, но за последние два месяца динамика боев упала на треть и количество потерянных территорий упало в разы.

Динамика оккупации территории Украины Фото: DeepState

"В то же время уменьшилось на 9% и количество штурмовых действий, что в свою очередь связано с кадровыми проблемами, которые все чаще появляются в армии противника", — отметили в Deepstate.

Напомним, 30 декабря аналитики Deepstate сообщили, что ВС РФ продвинулись в Мирнограде и оккупировали три села в Донецкой области.

Перед этим Фокус также писал о том, что ВС РФ оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении.