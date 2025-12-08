ВС РФ оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении, — DeepState

По данным аналитиков ресурса, россияне установили контроль над Лисовкой, Сухим Яром, Гнатовкой, Рогом и Новопавловкой.

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Они сообщают, что россияне оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении: это Лисовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка.

Также ВС РФ продвинулись вблизи Покровска, в Мирнограде и Северске.

В Генштабе ВСУ в отчете за 8 декабря по состоянию на 16:00 сообщали, что в настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 87.

Относительно Покровского направления, в Генштабе сообщили, что с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить бойцов ВСУ с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

Відео дня

"Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки", — сообщили в Генштабе.

Напомним, 8 декабря появилась информация о том, что украинские военные, которые держат оборону на Покровском направлении, несколько недель назад отошли со своих позиций. В частности, отступить пришлось в районе сел Сухой Яр и Лисовка к югу от Мирнограда.

Военные рассказали, что отступили с позиций в районе Лысовки и Сухого Яра, заняв позиции севернее. Это было сделано с целью не допустить потенциального окружения и выровнять линию фронта. Решение о выходе частично принималось самими пехотными командирами, которые не хотели, чтобы их люди оказались в окружении противника.

Фокус писал об отступлении бойцов ВСУ и о том, насколько тяжелой является ситуация на Покровском направлении.

А военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что в бой под Покровском брошены элитные военные подразделения — настолько важным для Путина является взятие этого города. Но из-за катастрофических потерь "элитой" находящихся там российских военных назвать можно только условно — по сути, вместо морских пехотинцев и воздушных десантников воюют штрафники.