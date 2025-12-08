ВСУ отошли с части позиций под Покровском: решение принимали пехотные командиры, — УП

Украинские военные, которые держат оборону на Покровском направлении, несколько недель назад отошли со своих позиций. В частности, отступить пришлось в районе сел Сухой Яр и Лысовка к югу от Мирнограда. На момент публикации материала Генштаб ВСУ и Сухопутные войска не комментировали информацию журналистов о возможном отступлении с позиций на Покровском направлении.

Благодаря этому удалось уменьшить "огневой мешок" для украинских военных, снизив риск окружения. Об этом рассказали изданию "УП" два военнослужащих, работающих на Покровском направлении в Десантно-штурмовых войсках и в одной из пехотных бригад.

Военные рассказали, что отступили с позиций в районе Лысовки и Сухого Яра, заняв позиции севернее. Это было сделано с целью не допустить потенциального окружения и выровнять линию фронта.

"Туда уже просто невозможно было заходить. Противник все контролировал как FPV-дронами, так и своими малыми пехотными группами. Дорога к позициям — 20 км. Плюс россияне заходили не только с флангов, но и с тыла", — пояснил один из военных.

Издание рассказывает, что на этой части Покровского направления оборону держали 25-я бригада ДШВ ВСУ и 68-я отдельная егерская бригада.

"Это одни из самых сильных бригад, которые были заведены на Покровск больше года назад и удерживали как свои позиции, так и "закрывали дыры" между позициями смежников", — пишет "УП".

При этом отход с занимаемых позиций был тяжелым. На момент отхода немалая часть города Покровск, который находится к востоку от Лысовки и Сухого Яра, была оккупирована россиянами, из-за чего отход осуществлялся со стрелковыми боями.

Решение о выходе частично принималось самими пехотными командирами, которые не хотели, чтобы их люди оказались в окружении противника.

На момент публикации материала Генштаб ВСУ и Сухопутные войска не комментировали информацию о возможном отступлении с позиций под Покровском и Мирноградом.

Отступление ВСУ из-под Покровска Фото: Скриншот

Ситуация на Покровском направлении

В утреннем обращении 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахового, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Гришино, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шаховое, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Филия.

Напомним, что 4 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина контролирует северные улицы Покровска, но не уточнил, что происходит в Мирнограде.

Перед этим военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что Россия еще 1 декабря полностью захватила город Покровск Донецкой области. Зато в соседнем Мирнограде, как утверждал Рёпке, оставались тысячи украинских военных, которые просят о помощи.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объясняет, что в бой под Покровском брошены элитные военные подразделения — настолько важным для Путина является взятие этого города. Но из-за катастрофических потерь "элитой" это можно назвать уже только условно — по сути, вместо морских пехотинцев и воздушных десантников воюют штрафники.