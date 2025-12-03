Аналитик Bild заявил о "захвате Покровска" и "ловушке" в Мирнограде: что говорит Генштаб

Аналитик немецкого медиа Bild Юлиан Рьопке написал, что Украина якобы уже не контролирует Покровск и на данном этапе войны следует уже анализировать последствия этой потери. Кроме того, опубликовано обращение бойцов Вооруженных сил Украины, которые говорят об ухудшении ситуации в Мирнограде, из которого невозможно выбраться. Генеральный штаб ВСУ заверил, что ситуация на Покровском направлении не настолько плохая, как написало Bild.

3 декабря в двух статьях на Bild Рёпке рассказал о событиях на Покровском направлении и о последствиях, которые это будет иметь для восточного фронта российско-украинской войны. По мнению немецкого аналитика, Россия получила "победу в пропагандистской войне", поскольку Покровск, который был в прошлом важным логистическим узлом, потерял этот статус по итогам годовых боев. После 14 месяцев боев ВС РФ, вероятно, взяли город под полный контроль и публикуют фото с российскими флагами, стоя посреди центральных площадей.

По оценкам Рёпке, потеря этого населенного пункта притормозит российское наступление, во время которого Кремль получил 10 тыс. погибших для оккупации некогда 60-тысячного Покровска. На карте аналитика видим, что две трети Покровска обозначены как полностью контролируемая россиянами, но треть (улицы на севере) находятся под контролем украинцев.

Відео дня

Бои в Покровске — карта фронта по состоянию на 2 декабря от Bild и Юлиана Репке Фото: Bild

Аналитики заметил, что потеря Покровска приведет к дальнейшему ухудшению в Мирограде. С другой стороны, он сомневается, что это слишком сильно повлияет на оборону Краматорско-Славянской агломерации, расположенной на 50 км севернее.

"Захват Покровска вряд ли сильно повлияет на битву за остальной Донбасс. Два крупных украинских города Славянск и Краматорск, оставшиеся находятся на расстоянии более 50 километров, и решающая битва за них еще не началась", — написал Рёпке.

Бои в Покровске — российские военные с флагом Фото: Bild

В другой статье Bild приводят информацию от бойцов ВСУ, которые держат оборону в Мирнограде. Бойцы предоставили видеоматериалы, которые должны доказать, что россияне контролируют логистические пути на украинские позиции и оттуда почти невозможно выбраться. Военные обратились к медиа для того, чтобы командование приняло решение об отступлении, говорится в материале.

"Заберите нас отсюда или же обеспечьте нас всем необходимым! Ситуация критическая. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных робототехнических систем" — привело Bild обращение "тысячи" бойцов, которые якобы оказались "в ловушке" в Мирнограде.

Анонимный собеседник журналистов заявил, что командование ВСУ должно было бы перебросить целую бригаду для удержания узкого перешейка, по которому идет логистика в Мирноград.

Бои в Покровске — заявление Генштаба ВСУ

Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий опроверг информацию о потере Покровска. В комментарии "Укринформ" представитель коммуникационного центра командования заверил, что украинские военные продолжают удерживать позиции: речь идет об улицах к северу от железной дороги. Согласно данным командования, на отрезке между Покровском и Мирноградом работает логистика, в бойцы ВСУ не дают врагу собрать штурмовиков для наступления.

"Силы обороны и в дальнейшем удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага", — сказал Лиховий.

Отметим, 2 декабря аналитики проекта DeepState отреагировали на видео пресс-службы 425 штурмового полка ВСУ, на котором показывали кадры из Покровска. По мнению проекта, для создания видео использовали технологии ИИ и это может скомпрометировать информацию с места событий.

Напоминаем, 3 декабря заместитель командира 3 армейского корпуса майор Дмитрий Кухарчук отреагировал на предложение США и РФ отвести украинские войска с неоккупированных Москвой частей Донбасса.