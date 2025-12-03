Заместитель командира 3 армейского корпуса майор Дмитрий Кухарчук раскритиковал предложенный Вашингтоном мирный план. Он подчеркнул, что в случае отвода войск ВСУ отдадут врагу новые рубежи для наступления, а поддержки от западных партнеров после возобновления войны ждать не следует.

"То, что происходит сегодня на мировой арене, по моему большому убеждению, это фарс", — заявил офицер в видеообращении, которое появилось на YouTube 1 декабря.

Он отметил, что мирный план из 28 пунктов, который "почему-то уже априори все окрестили базисом" и основой для переговоров, требует "некоторого совершенствования".

"Это, по моему большому убеждению, большое преступление. прежде всего, потому что он касается отвода украинских войск. А отвод украинских войск с украинских территорий при любых сценариях — это преступление", — подчеркнул "Слип".

Он отметил, что не видит никаких причин, почему бы ВС РФ не продолжить наступление с новых рубежей, если из Донецкой области выйдут украинские силы. Кроме того, он не заметил готовности от западных партнеров оказывать "серьезную поддержку" в таком случае. Кухарчук напомнил, что этого не произошло после Будапештского меморандума с гарантиями для Украины, и, как он убежден, не произойдет сейчас.

"Реальность очень тяжелая. Тяжелая реальность говорит о том, что мы с вами должны в первую очередь бороться за свое право на жизнь, существование и свое право на построение украинского национального государства", — признал он.

Майор подтвердил, что нужно всегда стремиться к миру, но назвал дипломатию "прерогативой политиков", а войну — военных. Он сообщил, что сейчас среднее соотношение потерь по всей линии боестолкновения составляет 1 к 8, то есть на одного погибшего украинца приходится до восьми бойцов ВС РФ. Кроме того, в Украине "гораздо быстрее и гораздо неустаннее" развиваются технологии, правда, разработки оперативно ворует враг.

"Любая переговорная позиция должна включать в себя то, что ни один метр украинской земли не должен быть сдан врагу, поскольку потом это станет новыми исходными рубежами для врага, для продолжения завоевания Украины", — заверил заместитель командира.

Он отметил, что хочет мира, и говорит об этом без иронии. Он хочет времени с семьей, майских праздников, шашлыков и рыбалки, хотя не умеет рыбачить, но готов научиться. Также Кухарчук хочет летать и путешествовать по миру.

"Я этого очень сильно хочу. Но нации и государства борются в борьбе. Нации и государства, которые не готовы бороться за свое существование, просто исчезают", — отметил он.

Офицер добавил, что будущее Украины зависит от каждого. Он дополнительно акцентировал внимание на том, что отвод войск — это преступление.

Напомним, в Politico со ссылкой на дипломатов-представителей стран сообщили о трех "красных линиях" НАТО, которые должны быть отражены в мирном соглашении. Среди них — вступление Украины в альянс.

Бывший народный депутат Вадим Денисенко заявил, что Вашингтон несколько изменил стратегию в мирном процессе. Он предупредил, что без "внешних денег" Украина превратится в Зимбабве.