"Без внешних денег — мы Зимбабве": бывший нардеп объяснил стратегию Трампа в переговорах

Переговоры в Москве не дали особого прогресса, но Украине пора задуматься о финансировании до 2030 года. Бывший народный депутат Вадим Денисенко отметил, что Китай уже провел "зондирование российской позиции", а о единственных возможных гарантиях безопасности для Украины в случае ускорения окончания войны никто не говорит.

Переговоры в России "закончились ничем". Стороны обсудили финансовые и, вероятно, санкционные вопросы будущей сделки. Об этом политолог сообщил в Facebook 3 декабря.

"Здесь нечего много писать — это было прогнозируемо, так как американцы, на переговорах в Майами не педалировали территориальный вопрос, который является базовым и для (президента США Дональда — ред.) Трампа, и для (лидера РФ Владимира — ред.) Путина. Похоже, американцы, действительно, несколько изменили стратегию: сначала они обсудят с россиянами все важное для них, а потом нас будут дожимать территориальным вопросом", — отметил он.

Отдельно Денисенко акцентировал внимание на Китай, а именно на то, что накануне встречи Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и старшим советником Трампа Джаредом Кушнером в Россию приехал министр иностранных дел Китая Ван И. Во время визита он "что-то передал" секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу.

"Что он передал можно только догадываться. Но это точно было "зондирование российской позиции" на предмет того насколько россияне в своих торгах с США готов далеко зайти в вопросах сотрудничества по северному пути и ископаемым Ароктики (углеводороды и редкозема)", — подчеркнул экс-депутат.

Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон запланировал поездку в Китай. По словам Денисенко, там будут обсуждать гарантии безопасности для Европы и об Украине в этом контексте.

"Что должно нас беспокоить уже сейчас? Базовый вопрос — деньги. И не только на 2026 год, а, в целом, на следующие 5 лет, как минимум. Если мы идем по сценарию ускорения окончания войны (если США и РФ договорится) единственными гарантиями нашей безопасности могут быть гарантии нашего финансирования и продажи оружия. А об этом вообще никто, похоже не говорит. Ни 28 пунктов Виткофа, ни уменьшенный вариант, наработанный в Швейцарии вообще не об этом. А без внешних денег — мы Зимбабве", — добавил он.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что со стороны России закончить "наиболее нелогичную" войну может только президент Владимир Путин. По его словам, "если делать все правильно", Украина может получить приемлемое соглашение с гарантиями безопасности и процветать как страна в будущем.

По данным NBC News, Кремль категоричен в трех условиях по завершению войны. Речь идет о полном контроле над Донбассом, существенном ограничении ВСУ и международном признании оккупированных земель российскими.