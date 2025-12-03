Рубио назвал ключевой момент споров в переговорах по миру и сказал, кто может положить конец войне

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина стали ближе к миру, объявив об определенном "прогрессе" после почти четырехлетней полномасштабной войны.

Рубио при этом отметил, что, несмотря на достигнутый прогресс, этого все еще недостаточно для окончательной цели. Об этом госсекретарь США рассказал 2 декабря во время интервью для Fox News, передает New York Post.

"Я думаю, что мы достигли определенного прогресса, но еще не достигли цели", — отметил американский чиновник.

На вопрос о том, насколько он уверен в перспективах по достижению мира в Украине, Рубио не ответил прямо, однако переложил ответственность на президента РФ Владимира Путина.

"Мы пытаемся выяснить, возможно ли закончить войну таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны", — заявил Рубио.

Відео дня

Высокопоставленный американский чиновник считает, что окончательное решение будет принимать именно лидер Кремля.

"Только Путин может положить конец этой войне со стороны России", — подчеркнул Рубио.

Американский чиновник назвал войну в Украине "наиболее нелогичной". По его мнению, "никто на самом деле не выиграет" в противостоянии, поскольку российская сторона теряет 7000 солдат еженедельно в битве за "около 30-50 километров пространства на 20% Донецкой области, оставшихся (под контролем Украины — ред.)".

В США надеются, что Кремль в конце концов подпишет мирное соглашение, которое предлагает администрация Дональда Трампа. Рубио подчеркнул, что это соглашение будет таким, с которым Украина "может смириться". Он добавил, что оно предоставит украинцам "гарантии безопасности на будущее, что они никогда больше не будут подвергнуты вторжению", а также "позволит им (украинцам — ред.) не только отстроить свою экономику, но и процветать как страна".

"Теоретически, если делать все правильно, через 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России", — заявил Рубио.

Напомним, после переговоров в Кремле заявили о 4 документах по мирному плану, а также отсутствии компромисса.

В Politico рассказали, о чем свидетельствуют результаты переговоров в Москве, оценив заявления и действия Путина.