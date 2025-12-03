Рубіо назвав ключовий момент суперечок у переговорах щодо миру і сказав, хто може покласти край війні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна стали ближчими до миру, оголосивши про певний "прогрес" після майже чотирирічної повномасштабної війни.

Рубіо при цьому зазначив, що, попри досягнутий прогрес, цього все ще недостатньо для остаточної цілі. Про це держсекретар США розповів 2 грудня під час інтерв'ю для Fox News, передає New York Post.

"Я думаю, що ми досягли певного прогресу, але ще не досягли мети", — зазначив американський посадовець.

На запитання щодо того, наскільки він впевнений у перспективах щодо досягнення миру в Україні, Рубіо не відповів прямо, однак переклав відповідальність на президента РФ Володимира Путіна.

"Ми намагаємося з'ясувати, чи можливо закінчити війну у такий спосіб, щоб захистити майбутнє України, з яким погодилися б обидві сторони", — заявив Рубіо.

Високопоставлений американський чиновник вважає, що остаточне рішення прийматиме саме лідер Кремля.

"Тільки Путін може покласти край цій війні з боку Росії", — підкреслив Рубіо.

Американський посадовець назвав війну в Україні "найбільш нелогічною". На його думку, "ніхто насправді не виграє" у протистоянні, оскільки російська сторона втрачає 7000 солдатів щотижня у битві за "близько 30-50 кілометрів простору на 20% Донецької області, що залишилися (під контролем України — ред.)".

У США сподіваються, що Кремль врешті підпише мирну угоду, яку пропонує адміністрація Дональда Трампа. Рубіо підкреслив, що ця угода буде такою, з якою Україна "може змиритися". Він додав, що вона надасть українцям "гарантії безпеки на майбутнє, що вони ніколи більше не будуть піддані вторгненню", а також "дозволить їм (українцям — ред.) не тільки відбудувати свою економіку, але й процвітати як країна".

"Теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії", — заявив Рубіо.

