"Путін вважає, що він знову все виклав на стіл": у Politico розповіли, про що свідчать переговори у Кремлі

Президент РФ Володимир Путін "використовував поєднання чарівності, обдуманих зволікань і прямих погроз", аби продемонструвати посланцям Дональда Трампа Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру позицію Кремля щодо миру в Україні.

Путін змусив Віткоффа і Кушнера очікувати упродовж кількох годин на переговори, у той час виголошуючи погрози на інвестиційному форумі про готовність до війни з Європою, якщо та її розпочне. Лідер Кремля звинуватив лідерів ЄС у нібито зриві мирного процесу та натякнув на можливу ескалацію, пише видання Politico.

Переговори між сторонами почалися майже на три години пізніше, ніж було анонсовано у Кремлі напередодні. Саме обговорення щодо можливостей врегулювання майже чотирирічної повномасштабної війни в Україні завершилося лише близько опівночі.

Путін може спробувати "перекласти провину"

За результатами перемовин, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони "точно не далі від миру".

Ушаков також зазначив, що "Путін звернув увагу на деструктивні дії європейської сторони", пише видання. Це, як стверджує Politico, є ознакою того, що лідер Кремля може спробувати перекласти провину на будь-які невдачі у досягненні миру на Європу.

Поки президент України Володимир Зеленський висловлював відкритість до діалогу, залишається менш зрозумілим те, чого Трамп вимагає від Росії, а також те, на що готовий піти Кремль.

Напередодні переговорів у Москві Путін у жодний спосіб не продемонстрував готовності відхилитися від попередніх вимог, які висувала російська сторона, й продовжував критикувати Зеленського "як нелегітимного лідера", натякаючи на те, що не може укласти мирну угоду з ним.

"Фактично, ні попередні переговори в Стамбулі, ні серпневий саміт на Алясці між Трампом і Путіним, ні п'ять попередніх візитів Віткоффа до Москви не призвели до пом'якшення позиції Кремля чи його войовничої риторики", — пише видання.

Депутат Державної думи РФ Петро Толстой у коментарі Politico наголосив, що "не буде прийнято жодних рішень, які б підірвали безпеку Росії".

"Це має бути чітко зрозуміло", — заявив політик.

Видання пише, що наразі немає жодних ознак, які б свідчили про те, що переговори у Москві 2 грудня спричинять будь-які зміни у риториці Кремля.

Тетяна Станова, засновниця політичної консалтингової компанії R.Politik, у коментарі для медіа зазначила, що Путін насправді "готовий до миру", однак тільки до такого, який буде досягнуто "на його умовах".

"Без сумніву, Путін вважає, що він ще раз виклав усе, і тепер інші мають вирішити між собою, чи хочуть вони закінчити війну", — зазначила Станова.

Нагадаємо, після переговорів у Москві 2 грудня Ушаков оголосив, що Кремль отримав ще чотири документи, окрім початкового мирного плану США із 28 пунктів.

Також 2 грудня Дональд Трамп заявляв, що США більше не залучені до допомоги Україні фінансово.