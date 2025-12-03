"Путин считает, что он снова все выложил на стол": в Politico рассказали, о чем свидетельствуют переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин "использовал сочетание обаяния, обдуманных проволочек и прямых угроз", чтобы продемонстрировать посланникам Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру позицию Кремля относительно мира в Украине.

Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ожидать в течение нескольких часов переговоров, в то время произнося угрозы на инвестиционном форуме о готовности к войне с Европой, если та ее начнет. Лидер Кремля обвинил лидеров ЕС в якобы срыве мирного процесса и намекнул на возможную эскалацию, пишет издание Politico.

Переговоры между сторонами начались почти на три часа позже, чем было анонсировано в Кремле накануне. Само обсуждение о возможностях урегулирования почти четырехлетней полномасштабной войны в Украине завершилось лишь около полуночи.

Путин может попытаться "переложить вину"

По результатам переговоров, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что стороны "точно не дальше от мира".

Відео дня

Ушаков также отметил, что "Путин обратил внимание на деструктивные действия европейской стороны", пишет издание. Это, как утверждает Politico, является признаком того, что лидер Кремля может попытаться переложить вину за любые неудачи в достижении мира на Европу.

Пока президент Украины Владимир Зеленский выражал открытость к диалогу, остается менее понятным то, чего Трамп требует от России, а также то, на что готов пойти Кремль.

Накануне переговоров в Москве Путин никак не продемонстрировал готовности отклониться от предыдущих требований, которые выдвигала российская сторона, и продолжал критиковать Зеленского "как нелегитимного лидера", намекая на то, что не может заключить мирное соглашение с ним.

"Фактически, ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Трампом и Путиным, ни пять предыдущих визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля или его воинственной риторики", — пишет издание.

Депутат Государственной думы РФ Петр Толстой в комментарии Politico подчеркнул, что "не будет принято никаких решений, которые бы подорвали безопасность России".

"Это должно быть четко понятно", — заявил политик.

Издание пишет, что пока нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что переговоры в Москве 2 декабря вызовут какие-либо изменения в риторике Кремля.

Татьяна Становая, основательница политической консалтинговой компании R.Politik, в комментарии для медиа отметила, что Путин на самом деле "готов к миру", однако только к такому, который будет достигнут "на его условиях".

"Без сомнения, Путин считает, что он еще раз изложил все, и теперь другие должны решить между собой, хотят ли они закончить войну", — отметила Становая.

Напомним, после переговоров в Москве 2 декабря Ушаков объявил, что Кремль получил еще четыре документа, кроме первоначального мирного плана США из 28 пунктов.

Также 2 декабря Дональд Трамп заявлял, что США больше не вовлечены в помощь Украине финансово.