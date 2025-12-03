"Без зовнішніх грошей — ми Зімбабве": колишній нардеп пояснив стратегію Трампа у переговорах

Переговори у Москві не дали особливого прогресу, але Україні час замислитися про фінансування до 2030 року. Колишній народний депутат Вадим Денисенко наголосив, що Китай вже провів "зондування російської позиції", а про єдині можливі гарантії безпеки для України в разі прискорення закінчення війни ніхто не говорить.

Переговори у Росії "закінчилися нічим". Сторони обговорили фінансові і, ймовірно, санкційні питання майбутньої угоди. Про це політолог повідомив у Facebook 3 грудня.

"Тут нема що багато писати — це було прогнозовано, так як американці, на переговорах в Маямі не педалювати територіальне питання, яке є базовим і для (президента США Дональда — ред.) Трампа, і для (лідера РФ Володимира — ред,) Путіна. Схоже, американці, справді, дещо змінили стратегію: спочатку вони обговорять з росіянами все важливе для них, а потім нас дотискатимуть територіальним питанням", — зазначив він.

Окремо Денисенко акцентував увагу на Китай, а саме на те, що напередодні зустрічі Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та старшим радником Трампа Джаредом Кушнером у Росію завітав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Під час візиту він "щось передав" секретарю Ради безпеки РФ Сергію Шойгу.

"Що він передав можна лише здогадуватися. Але це точно було "зондування російської позиціі" на предмет того наскільки росіяни в своїх торгах із США готов далеко зайти в питаннях співпраці по північному шляху і копалинах Ароктики (вуглеводні і рідкоземи)", — підкреслив ексдепутат.

Він нагадав, що президент Франції Емманюель Макрон запланував поїздку у Китай. Зі слів Денисенка, там обговорюватимуть безпекові гарантії для Європи і про Україну в цьому контексті.

"Що має нас непокоїти вже зараз? Базове питання — гроші. І не лише на 2026 рік, а, цілому, на наступні 5 років, як мінімум. Якщо ми йдемо по сценарію прискорення закінчення війни (якщо США та РФ домовиться) єдиними гарантіями нашої безпеки можуть бути гарантії нашого фінансування і продажу зброї. А про це взагалі ніхто, схоже не говорить. Ані 28 пунктів Віткофа, ані зменшений варіант, напрацьований в Швейцарії взагалі не про це. А без зовнішніх грошей — ми Зімбабве", — додав він.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що з боку Росії закінчити "найбільш нелогічну" війну може лише президент Володимир Путін. З його слів, "якщо робити все правильно", Україна може отримати прийнятну угоду з гарантіями безпеки та процвітати як країна у майбутньому.

За даними NBC News, Кремль категоричний у трьох умовах щодо завершення війни. Йдеться про повний контроль над Донбасом, суттєве обмеження ЗСУ та міжнародне визнання окупованих земель російськими.