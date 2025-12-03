Место за столом: какие "красные линии" НАТО в мирном плане США и РФ, — Politico

Члены Североатлантического альянса хотели бы принять участие в мирных переговорах, поскольку в проекте соглашения о завершении войны есть пункты, которые непосредственно их касаются. Кроме того, им не ясно, работает ли программа контактов НАТО и Российской Федерации, или разговор будет идти только через Вашингтон.

Члены НАТО отреагировали на то, что их отстранили от мирных переговоров США и РФ по завершению войны в Украине, написало медиа Politico. После игнорирования со стороны Вашингтона и Москвы, которые говорят друг с другом и передают требования Киеву, союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что хотели бы иметь право голоса при заключении мирного соглашения.

С Politico пообщались четыре неназванных дипломата-представителя стран НАТО. Они заявили, что есть "красные линии", которые должны найти отражение в договоренностях по завершению войны. Таких "линий" оказалось три:

вступление Украины в НАТО;

размещение войск и оружия стран-членов НАТО на территории Украины;

соблюдение международного права.

"Именно НАТО будет решать вопросы НАТО. Мы вместе с нашими партнерами и союзниками прорабатываем красные линии", — привело медиа слова министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

Медиа уточнило, что члены НАТО выработают общую позицию по мирному плану США и РФ в среду 3 декабря. Таким образом они попытаются ответить на требования Москвы по нескольким проблемам: запрет Украине вступать в альянс и на размещение иностранных войск, заключение соглашения между РФ и НАТО о ненападении. Также членам не ясно, работает ли программа НАТО-РФ, или нужно контактировать с Кремлем исключительно через Белый дом.

"Настоящая проблема заключается в том, как мы, как НАТО, будем сотрудничать с россиянами по вопросам, представляющим взаимный интерес?" — отметил анонимный дипломат.

В статье Politico отмечается, что европейцы хотели бы большего внимания от Вашингтона, который их полностью отодвинул от участия в переговорах по войне в Европе. Об этом свидетельствует, в частности, то, что аж через две недели после появления плана из 28 пунктов США проведут закрытые консультации с членами альянса. При этом на встрече не будет госсекретаря США Марка Рубио, который оказался "слишком занят" для такой встречи.

"Отсутствие Рубио станет ложным сигналом именно тогда, когда Америка должна еще теснее координировать свои действия с европейскими союзниками", — сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Мирные переговоры — детали

Отметим, 2 декабря в Москве спецпредставитель Белого дома Стива Уиткоффа и зять президента США Джаред Кушнер общались по мирному плану с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед этим глава Кремля заявил, что требования Москвы к украинцам остались без изменений, но он якобы готов и дальше вести переговоры.

После встречи с Путиным оба представителя США должны были встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но разговор отменили, написали медиа. Уиткофф и Кушнер вылетели в Вашингтон: Киев пока не комментировали отмену контактов.

Напоминаем, министр обороны США Пит Гегсет выразил пожелания относительно встречи Путина и Зеленского и объяснил, почему это будет полезным для мирного процесса.