Місце за столом: які "червоні лінії" НАТО у мирному плані США та РФ, — Politico

Члени Північноатлантичного альянсу хотіли б взяти участь у мирних переговорах, оскільки у проєкті угоди про завершення війни є пункти, які безпосередньо їх стосуються. Крім того, їм не ясно, чи працює програма контактів НАТО та Російської Федерації, чи розмова ітиме лише через Вашингтон.

Члени НАТО відреагували на те, що їх усунули від мирних переговорів США та РФ щодо завершення війни в Україні, написало медіа Politico. Після ігнорування з боку Вашингтона та Москви, які говорять між собою і передають вимоги Києві, союзники з Північноатлантичного альянсу заявили, що хотіли б мати право голосу при укладанні мирної угоди.

З Politico поспілкувались чотири неназвані дипломати-представники країн НАТО. Вони заявили, що є "червоні лінії", які повинні знайти відображення у домовленостях щодо завершення війни. Таких "ліній" виявилось три:

вступ України в НАТО;

розміщення військ та зброї країн-членів НАТО на території України;

дотримання міжнародного права.

"Саме НАТО розв'язуватиме питання НАТО. Ми разом з нашими партнерами та союзниками опрацьовуємо червоні лінії". — навело медіа слова міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

Медіа уточнило, що члени НАТО напрацюють спільну позицію щодо мирного плану США та РФ у середу 3 грудня. Таким чином вони спробують відповісти на вимоги Москви щодо кількох проблем: заборони Україні вступати в альянс та на розміщення іноземних військ, укладання угоди між РФ і НАТО про ненапад. також членам не ясно, чи працює програма НАТО-РФ, чи потрібно контактувати з Кремлем виключно через Білий дім.

"Справжня проблема полягає в тому, як ми, як НАТО, співпрацюватимемо з росіянами з питань, що становлять взаємний інтерес?" — зауважив анонімний дипломат.

У статті Politico зауважується, що європейці хотіли б більшої уваги від Вашингтона, який їх повністю відсунув від участі у переговорах щодо війни в Європі. Про це свідчить, зокрема, що лише через два тижні після появи плану з 28 пунктів США проведуть закриті консультації з членами альянсу. При цьому на зустрічі не буде держсекретаря Марка Рубіо, який виявився "надто зайнятим" для такої зустрічі.

"Відсутність Рубіо стане хибним сигналом саме тоді, коли Америка повинна ще тісніше координувати свої дії з європейськими союзниками", — сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, 2 грудня у Москві спецпредставник Білого дому Стіва Віткоффа та зять президента США Джаред Кушнер спілкувались щодо мирного плану з президентом РФ Володимиром Путіним. Перед цим очільник Кремля заявив, що вимоги Москви до українців залишились без змін, але він начебто готовий і далі вести переговори.

Після зустрічі з Путіним обидва представники США мали зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, але розмову скасували, написали медіа. Віткофф та Кушнер вилетіли у Вашингтон: Київ поки не коментували скасування контактів.

Нагадуємо, міністр оборони США Піт Гегсет висловив побажання щодо зустрічі Путіна та Зеленського й пояснив, чому це буде корисним для мирного процесу.