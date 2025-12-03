"Вечеря за мир": Гегсет заявив, що зібрав би Трампа, Зеленського і Путіна на стейки (відео)

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що зібрав би за один столом лідерів Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. З його слів, на такій вечері мали б подавати м'ясо та картоплю фрі.

Ведуча запитала Гегсета, кого з трьох живих людей він запросив би, якби міг влаштувати будь-яку вечерю. Про це відомо випуску The Katie Miller Podcast, опублікованого 3 грудня.

Про вечерю президентів — з 38:25

"Ну, на цей момент, я думаю, це були б президент Трамп, Володимир Путін і Зеленський. Подивимось, що станеться", — відповів він.

Коментуючи, що мали б подавати на такій вечері, американський міністр відповів, що це могло б бути "що завгодно".

"Стейки, знаєте… Все, що забажає президент. Побачимо, що буде. Це буде вечеря за мир", — зазначив він.

Гегсет погодився, що до стейків можна було б додати картоплю фрі. Також він згадав про російську заправку та соус "тисяча островів" до салату.

Нагадаємо, на початку вересня президент Дональд Трамп підписав указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни. Піт Гегсет особисто встановив нову бронзову табличку на вході у Пентагон. Він назвав це новою ерою міністерства, зосереджено на перемозі у війнах.

2 грудня президент США Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію, бо "задрімав" у Білому домі під час тривалої промови держсекретаря Марко Рубіо. Він дещо нахилився вперед, сидячи у своєму кріслі, та заплющив очі. Через деякий час лідер різко випростався, розплющив очі та подивився на посадовця.