"Ужин за мир": Хегсет заявил, что собрал бы Трампа, Зеленского и Путина на стейки (видео)

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что собрал бы за один столом лидеров Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, на таком ужине должны были бы подавать мясо и картофель фри.

Ведущая спросила Хегсета, кого из трех живых людей он пригласил бы, если бы мог устроить любой ужин. Об этом известно из выпуска The Katie Miller Podcast, опубликованного 3 декабря.

Об ужине президентов — с 38:25

"Ну, на данный момент, я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Посмотрим, что произойдет", — ответил он.

Комментируя, что должны были бы подавать на таком ужине, американский министр ответил, что это могло бы быть "что угодно".

"Стейки, знаете... Все, что пожелает президент. Посмотрим, что будет. Это будет ужин за мир", — отметил он.

Гегсет согласился, что к стейкам можно было бы добавить картофель фри. Также он вспомнил о российской заправке и соусе "тысяча островов" к салату.

Відео дня

Напомним, в начале сентября президент Дональд Трамп подписал указ об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны. Пит Гегсет лично установил новую бронзовую табличку на входе в Пентагон. Он назвал это новой эрой министерства, сосредоточенного на победе в войнах.

2 декабря президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию, потому что "задремал" в Белом доме во время длительной речи госсекретаря Марко Рубио. Он несколько наклонился вперед, сидя в своем кресле, и закрыл глаза. Через некоторое время лидер резко выпрямился, открыл глаза и посмотрел на чиновника.