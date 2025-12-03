Закрыл глаза и склонился: Трамп, вероятно, заснул во время заседания правительства в Белом доме (видео)

Дональд Трамп, вероятно, "задремал" во время официального мероприятия в Белом доме, когда госсекретарь США Марко Рубио произносил длительную речь.

Рубио был последним среди чиновников, которые выступали во время заседания правительства во вторник, 2 декабря. Официальное мероприятие длилось почти два часа, в течение которых американские чиновники "щедро восхваляли" президента, сообщает издание CNN.

"Госсекретарь Марко Рубио был последним, кто выступил с речью, когда члены кабинета во вторник сидели за столом и щедро восхваляли своего руководителя — процесс, который длился почти два часа и, видимо, несколько раз отвлекал внимание президента", — пишет издание.

"Заснул" Дональд Трамп тогда, когда госсекретарь выступал с речью о "трансформационной" внешней политике действующего американского лидера. В то время Трамп несколько наклонился, сидя в своем кресле, вперед, и закрыл глаза.

Відео дня

Через некоторое время президент США резко выпрямился, открыл глаза и посмотрел на чиновника.

Однако еще до этого, как отметили корреспонденты CNN, несколько раз прищуривал или закрывал глаза, в частности когда выступали министр торговли Говард Лутник и министр труда Лори Чавес-ДеРемерер. Издание пишет, что порой казалось, будто Дональд Трамп смотрит на бумажку на столе перед собой, что создавало впечатление "закрытых глаз" у президента.

Стоит заметить, что Трамп не впервые дремлет во время официального мероприятия в Белом доме. Так, в ноябре издание Independent рассказало, что президент задремал во время объявления мероприятий по снижению цен на лекарства для участников программ Medicare и Medicaid. В Белом доме после этого заверили, что Трамп не дремал, а наоборот — активно участвовал в мероприятии и в частности обсуждениях.

Напомним, в ходе заседания правительства 2 декабря Трамп объявил, что США больше не вовлечены в помощь Украине финансово: по его мнению, этот подход поможет быстрее завершить войну.

Также 2 декабря издание CNN рассказывало, что Трамп отправил в Москву "нетипичную" команду для переговоров с Путиным.