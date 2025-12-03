Заплющив очі та схилився: Трамп, ймовірно, заснув під час засідання уряду у Білому домі (відео)

Дональд Трамп, ймовірно, “задрімав” під час офіційного заходу у Білому домі, коли держсекретар США Марко Рубіо виголошував тривалу промову.

Рубіо був останнім серед посадовців, які виступали під час засідання уряду у вівторок, 2 грудня. Офіційний захід тривав майже дві години, упродовж яких американські урядовці "щедро вихваляли" президента, повідомляє видання CNN.

"Держсекретар Марко Рубіо був останнім, хто виступив із промовою, коли члени кабінету у вівторок сиділи за столом і щедро вихваляли свого керівника — процес, що тривав майже дві години і, мабуть, кілька разів відвертав увагу президента", — пише видання.

"Заснув" Дональд Трамп тоді, коли держсекретар виступав із промовою про "трансформаційну" зовнішню політику чинного американського лідера. У той час Трамп дещо нахилився, сидячи у своєму кріслі, уперед, та заплющив очі.

Через деякий час президент США різко випростався, розплющив очі та подивився на посадовця.

Однак ще до цього, як зауважили кореспонденти CNN, кілька разів примружував або й заплющував очі, зокрема коли виступали міністр торгівлі Говард Лутник та міністерка праці Лорі Чавес-ДеРемерер. Видання пише, що часом здавалося, наче Дональд Трамп дивиться на папірець на столі перед собою, що створювало враження "заплющених очей" у президента.

Варто зауважити, що Трамп не вперше дрімає під час офіційного заходу у Білому домі. Так, у листопаді видання Independent розповіло, що президент задрімав під час оголошення заходів зі зниження цін на ліки для учасників програм Medicare та Medicaid. У Білому домі після цього запевнили, що Трамп не дрімав, а навпаки — активно брав участь у заході і зокрема обговореннях.

Нагадаємо, в ході засідання уряду 2 грудня Трамп оголосив, що США більше не залучені до допомоги України фінансово: на його думку, цей підхід допоможе швидше завершити війну.

Також 2 грудня видання CNN розповідало, що Трамп відправив у Москву "нетипову" команду для переговорів з Путіним.