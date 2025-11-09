"Киваючий батько" у Білому домі: Трамп задрімав під час офіційного заходу (фото)

Під час офіційного заходу в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп ненадовго задрімав. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом уже встиг пожартувати, охрестивши його "Киваючим батьком" (The Nodfather) через серію схожих випадків.

Як повідомляє видання Independent, інцидент стався під час оголошення заходів зі зниження цін на ліки для учасників програм Medicare та Medicaid. На кадрах президент сидів у кріслі, нахилив голову та заплющив очі на кілька секунд, що не залишилося непоміченим серед присутніх. Доктор Мехмет Оз коментував подію з гумором, зазначивши, що американці тепер можуть спокійно лягати спати, адже робота уряду триває.

Ньюсом опублікував у соцмережах шість фотографій Трампа з підписом "Киваючий батько" (The Nodfather), стилізованим під відомий постер фільму "Хрещений батько". Раніше він жартома називав президента "Сонним Доном", що є алюзією на прізвисько Трампа для Джо Байдена — "Сонний Джо".

Дональд Трамп задрімав під час заходу у Білому домі Фото: Independent

У Білому домі запевнили, що Трамп не засинав, а активно брав участь у заході, відповідаючи на запитання журналістів і пояснюючи важливість нових правил щодо зниження вартості двох препаратів, які допомагають пацієнтам із діабетом, серцевими та іншими захворюваннями.

Та все ж, як зазначає видання, цей випадок не є поодиноким. Подібні моменти спостерігалися під час заходу з енергетики в липні, на Відкритому чемпіонаті США з тенісу у вересні, а також під час судових процесів, пов’язаних із кримінальними справами Трампа.

Представники адміністрації неодноразово відзначали, що графік сну президента важко передбачити. Генеральний прокурор Флорида Пам Бонді зізнавалася, що ніхто з команди не знає, коли Трамп відпочиває, а міністр охорони здоров’я Роберт Кеннеді-молодший розповідав про дзвінки президента у пізній час ночі, що були частиною переговорів щодо зниження цін на ліки.

