Посол Іспанії в Бельгії втратив посаду після того, як задрімав під час промови міністра (відео)

Альберто Антон потрапив в об'єктиви камер. На кадрах дипломат позіхає і спить під час того, як міністр закордонних справ Іспанії говорив про пріоритети зовнішньої політики на 2025 рік.

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Міністерство закордонних справ Іспанії ухвалило рішення про термінову заміну посла Іспанії в Бельгії Альберто Антона. Причиною такого кроку стало те, що дипломат заснув під час виступу очільника зовнішньополітичного відомства Хосе Мануеля Альбареса на нещодавній конференції послів у Мадриді. Про це повідомляє іспанське видання La Gaceta.

Антон спав і позіхав просто під час промови Альбареса, який упродовж години викладав пріоритети зовнішньої політики Іспанії на 2025 рік. Кадри дрімоти посла швидко поширилися серед дипломатичного корпусу, а деякі дописувачі пригадали інцидент у Північній Кореї, коли високопосадовця стратили за те, що той заснув на офіційному заході за участі Кім Чен Ина.

Через два тижні після цього скандалу уряд Іспанії схвалив кандидатуру нового посла в Бельгії — ним стане Хосе Марія Родрігес Косо, який наразі обіймає посаду посла в Люксембурзі. Тепер рішення має затвердити бельгійський уряд, після чого міністр Альбарес офіційно внесе призначення на розгляд Ради міністрів.

Антон був призначений послом у Брюсселі у вересні 2022 року після роботи в Дипломатичній школі, однак його звільнили всього через два роки замість стандартного чотирирічного терміну.

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