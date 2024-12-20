Депутатка з Колумбії затягнулася вейпом під час обговорення реформи охорони здоров'я (відео)

Колумбійська депутатка Кеті Хувінао затягнулася вейпом під час пленарного засідання. Цим вона порушила закон, який забороняє куріння електронних сигарет у закритих громадських приміщеннях.

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Конгресменка з Боготи, членкиня Альянсу зелених Кеті Хувінао стала об'єктом загальної уваги, коли її застукали за палінням вейпа просто під час сесії, присвяченій обговоренню реформ системи охорони здоров'я. Про це пише Mail Online.

На кадрах, які поширюються в соцмережах, видно, як депутатка затягується жовтим вейпом, але помічає, що камера навела на неї крупний план. Після чого вона швидко видихнула дим і сховала електронну сигарету.

Реакція на куріння в стінах парламенту

Водночас інші політики, скориставшись наданою можливістю, обрушилися з критикою на Хувінао.

Наприклад, Густаво Болівар, який курирує агентство соціального процвітання, висміяв депутата, яка, за його твердженням, постійно голосує проти заходів, що сприяють розвитку закладів охорони здоров'я.

"Якщо конгресмен Хувінао не дбає про своє здоров'я в розпал дебатів з питань охорони здоров'я, яке їй діло до здоров'я найбідніших колумбійців?", — заявив Болівар.

Суперінтендант промисловості і торгівлі Сієло Русінке звинуватив конгресменку в тому, що вона, мабуть, вважає себе вищою за закон. Депутат Хувінао, припускає він, прекрасно усвідомлювала, що робить щось, заборонене колумбійським законодавством, у "храмі демократії".

Сама Хувіано визнала, що винна, оскільки не дотримувалася закону, що забороняє використання вейпів та електронних сигарет у закритих приміщеннях.

"Я вибачаюся перед громадянами за те, що сталося вчора на пленарному засіданні", — написала конгресменка в соціальній мережі X, пообіцявши, що більше таке не повториться.

Хто така Кеті Хувінао

Катрін Хувінао Клавіхо народилася 14 травня 1983 року. Має ступінь бакалавра з журналістики та соціальних комунікацій. Магістр політології.

У 2022 році серед представників Партії Альянс зелених пройшла в Парламент Колумбії від виборчого округу Богота.

Є членом комісії з прав людини.

Нагадаємо, мер колумбійського міста Сабаналарга Хорхе Еліас Чамс потрапив у незручну ситуацію під час святкування 109-ї річниці навчального закладу. Під час виступу на заході в політика випадково злетіли штани. У той момент чоловік стояв за трибуною, а за його спиною сиділи священнослужителі.

На початку грудня колумбійська поліція заарештувала 23-річну Карен Джульєт Охеда Родрігес, відому поліції під псевдонімом "Ла Мунека" або "Лялька". Вона очолювала невелику групу кілерів, які тероризували регіон.