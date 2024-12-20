Депутат из Колумбии затянулась вейпом во время обсуждения реформы здравоохранения (видео)

Колумбийская депутат Кэти Хувинао затянулась вейпом во время пленарного заседания. Этим она нарушила закон, который запрещает курение электронных сигарет в закрытых общественных помещениях.

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Конгрессмен из Боготы, член Альянса зеленых Кэти Хувинао стала объектом всеобщего внимания, когда ее застукали за курением вейпа прямо во время сессии, посвященной обсуждению реформ системы здравоохранения. Об этом пишет Mail Online.

На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как депутат затягивается желтым вейпом, но замечает, что камера навела на нее крупный план. После чего она быстро выдохнула дым и спрятала электронную сигарету.

Реакция на курение в стенах парламента

В то же время другие политики, воспользовавшись предоставленной возможностью, обрушились с критикой на Хувинао.

К примеру, Густаво Боливар, курирующий агентство социального процветания, высмеял депутата, которая, по его утверждению, постоянно голосует против мер, способствующих развитию учреждений здравоохранения.

"Если конгрессмен Хувинао не заботится о своем здоровье в разгар дебатов по вопросам здравоохранения, какое ей дело до здоровья беднейших колумбийцев?", — заявил Боливар.

Суперинтендант промышленности и торговли Сиело Русинке обвинил конгресменшу в том, что она, по видимому, считает себя выше закона. Депутат Хувинао, предполагает он, прекрасно осознавала, что совершает нечто, запрещенное колумбийским законодательством, в "храме демократии".

Сама Хувиано признала, что виновата, так как не соблюдала закон, запрещающий использование вейпов и электронных сигарет в закрытых помещениях.

"Я приношу извинения гражданам за то, что произошло вчера на пленарном заседании", — написала конгрессмен в социальной сети X, пообещав, что больше такое не повторится.

Кто такая Кэти Хувинао

Катрин Хувинао Клавихо родилась 14 мая 1983 года. Имеет степень бакалавра по журналистике и социальным коммуникациям. Магистр политологии.

В 2022 году в числе представителей Партии Альянс зеленых прошла в Парламент Колумбии от избирательного округа Богота.

Является членом комиссии по правам человека.

Напомним, мэр колумбийского города Сабаналарга Хорхе Элиас Чамс попал в неловкую ситуацию во время празднования 109-й годовщины учебного заведения. Во время выступления на мероприятии у политика случайно слетели штаны. В тот момент мужчина стоял за трибуной, а за его спиной сидели священнослужители.

В начале декабря колумбийской полицией была арестована 23-летняя Карен Джульет Охеда Родригес, известная полиции под псевдонимом "Ла Мунека" или "Кукла". Она возглавляла небольшую группу киллеров, которые терроризировали регион.