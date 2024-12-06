Особо опасна: в Колумбии арестовали 23-летнюю девушку-киллера по кличке "Кукла" (видео)

Девушка вместе со своими сообщниками терроризировала целый регион. Ее поймали после того, как она организовала убийство бывшего любовника.

23-летняя Карен Джульет Охеда Родригес, известная полиции под псевдонимом "Ла Мунека" или "Кукла", была арестована 2 декабря в результате тщательно спланированной операции в департаменте Сантандер колумбийской полицией по подозрению в нескольких заказный убийствах, в том числе и ее бывшего парня Дейви Хесуса, сообщает испаноязычное издание Libertad Digital. Девушку называют "особо опасной киллершей" за ее предполагаемую причастность к нескольким громким убийствам в муниципалитете Барранкабермеха, совершенным по приказу банды Los de la M.

Родригес возглавляла небольшую группу киллеров, которые терроризировали регион до ее ареста.

Полиция пасла Родригес после засады на ее бывшего парня в сельской местности Колумбии, известной как Пьедекуэста. Девушка позвонила своему єкс-любовнику Дейви Хесусу и позвала его на встречу, чтобы они могли якобы разрешить денежный спор, сообщила полиция.

Ничего не подозревающий кавалер был изрешечен пулями, когда двое мужчин проехали на мотоцикле и застрелили его, предположительно по приказу "Куклы", говорится в отчете.

Родригес арестовали вместе с 24-летней сообщницей Паулой Валентиной Хойей Руэдой, которая известна под псевдонимом "Горда Сикария", что переводится как "Толстая киллерша".

Еще один сообщник, идентифицированный как "Леопольдо", был взят под стражу одновременно с "Куклой". Во время ареста у него изъяли револьвер и пистолет калибра 9 мм. Сейчас правоохранители віясняют, использовалось ли это оружие в каком-либо из недавних убийств.

"С поимкой Ла Мунеки и Леопольдо в регионе наступил период спокойствия. Эти аресты знаменуют собой прогресс в ликвидации преступных структур, ответственных за недавние убийства", — сказал подполковник Муарисио Эррара из полиции Магдалены Медио.

В преступном мире Карен известна с 2020 года. Она стала наемницей сразу по окончании школы.

По данным World Population Review, в Букараманге, Колумбия, население которой составляет чуть более 1,3 млн, каждые три дня регистрируется убийство.

Официальные лица еще не объявили обвинения, которые будут предъявлены "Кукле" и ее предполагаемым сообщникам.

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