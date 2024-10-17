"Список смертников": репортер обнаружил в Даркнете сайт, где любой может нанять киллера

Карл Миллер даже попытался предупредить некоторых жертв, чьи имена оказались в списке.

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Журналист Карл Миллер, расследуя онлайн-преступность, обнаружил в 2018 году сайт в Dark Web, где анонимные пользователи искали киллеров. Чаще всего это были мужчины, которые хотели избавиться от своих жен и подруг. Миллер даже попытался предупредить некоторых потенциальных жертв о том, что их пытаются заказать. В итоге ему удалось предотвратить несколько преступлений. Об этом он записал подкаст Kill List, который теперь лидирует в чартах Великобритании, США и Австралии, пишет Daily Mail.

Миллер отмечает, что он обнаружил сайт Besa Mafia в Даркнете, когда полиция Миннесоты расследовала убийство 43-летней Эми Оллвайн. В ноябре 2016 года ее муж Стивен позвонил в полицию и сказал, что вернулся домой и нашел свою жену мертвой на полу спальни. По-видимому, она выстрелила себе в голову. Стивен был старейшиной церкви, уважаемым человеком в своей общине в Миннеаполисе. Но подозрения полиции возникли, когда он настоял на присутствии адвоката во время допроса.

Один детектив сказал: "За всю мою карьеру я никогда раньше не видел, чтобы близкий человек жертвы самоубийства разговаривал с адвокатом".

Когда полиция проверила его телефон, они обнаружили, что Стивен встречался с многочисленными женщинами, используя приложения для знакомств. Гораздо более инкриминирующим был тот факт, что он также отправлял сообщения и деньги на сайт в Dark Web, который обещал организовать убийство.

Миллер стал изучать сайт и обнаружил, что объявлений о поисках киллера там десятки. Чаще всего они звучали так: "Я хочу нанять вас для убийства. Какова цена, в идеале, чтобы это выглядело как несчастный случай? По причинам, которые слишком личные и выдадут меня, я хочу видеть эту сучку мертвой, поэтому, пожалуйста, помогите мне. Спасибо".

Первой реакцией журналиста была попытка вызвать полицию, но он был в Британии, а объявление опубликовали в США. Он связался с правоохранителями, но они, по его мнению, действовали слишком медленно, так что его следующим шагом стало обзвонить жертв и предупредить их об угрозе их жизням.

"Как бы я ни варьировал сценарий, не было простого способа сказать: "Привет, ты меня не знаешь. Это прозвучит странно, но у меня есть доказательства, что кто-то планирует тебя убить", — вспоминает Миллер. Некоторые считали его сумасшедшим, мошенником или обманщиком. Поэтому он начал отправлять местных журналистов, чтобы они напрямую связались с членами Kill List. Первой женщиной, с которой они связались, была женщина лет 60 по имени Елена.

"Я боялся, что она будет в ярости, или просто мне не поверит, но она просто сказала: "Да, на самом деле я не очень удивлена", — вспоминает Миллер.

Он связался с Еленой в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Она проживала в Швейцарии и не была шокирована, что кто-то с онлайн-ником "Nordwand" заплатил 7000 долларов в криптовалюте биткоин сайту в Dark Web, предлагавшему услуги киллеров.

Nordwand загрузил на сайт подробную информацию, включая фотографии Елены, ее адрес и даже описание ее автомобиля. У расследователей были логи сообщений между Nordwand и теневым администратором сайта, преступником, использующим псевдоним Юра. "Не могли бы вы рассказать нам, какой тип аварии, по-вашему, был бы более приемлемым?" — написал Юра. Nordwand не особо заботило, как бы умерла Елена. Гораздо важнее были сроки: "Вы сможете выполнить работу в течение следующих двух недель?"

Когда Елена обо всем этом услышала, она сказала, что это скорей всего ее муж сделал на нее заказ. Он был компьютерным гением и знал, как получить доступ к Dark Web, и у них был трудный развод, который длился уже три года. Но ей было трудно поверить, что какой-либо профессиональный киллер запросит всего 7000 долларов.

Елена была права по обоим пунктам. Сайт Besa Mafia, обнаруженный Карлом Миллером, был прикрытием для мошенников, созданных для выманивания денег у людей, намеревавшихся избежать наказания за убийство. "Клиенты" платили вперед за убийства, которые никогда не будут осуществлены.

Но это не сделало намерение менее реальным. Муж Елены действительно хотел, чтобы она умерла и он был готов сделать это сам. Когда полиция арестовала его, они обнаружили секретную квартиру, которую он снимал недалеко от ее дома. Внутри он скрывал арсенал оружия. В его тайнике были пистолет-пулемет, винтовки, включая АК-47, пистолеты и выкидной нож. У него также был перцовый баллончик, камуфляжная балаклава, мусорный мешок, достаточно большой, чтобы вместить человеческое тело, и черные резиновые перчатки.

Миллер отмечает, что Besa Mafia на самом деле никого не убивала. Подставное лицо, некий Юра, просто брал плату, затем придумывал оправдания, почему убийства не происходили, прежде чем потребовать больше денег.

Типичным оправданием было то, что цель была слишком хорошо защищена, чтобы ее мог убить один киллер. Нужна была команда из двух человек с дополнительным оборудованием, а это означало больше денег авансом. Невероятно, но многие клиенты продолжали платить, возможно, движимые своей навязчивой ненавистью или просто не желая признавать, что их обманули.

Стивен Оллвайн из Миннеаполиса с которого все началось, пришел к такому выводу и отказался от Besa Mafia. Вместо этого он сам убил Эми, а затем попытался выдать это за самоубийство, хотя оставил пистолет не с той стороны тела и оставил кровавые следы по всему дому. Его обвинили в убийстве первой степени и в 2018 году приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Несмотря на это, Миллеру было очень трудно заставить полицию в Великобритании, Европе или США проверить имена из списка жертв.

Британская полиция передала информацию о сайте в Интерпол. Испанская полиция восприняла всю эту историю как шутку.

В итоге команда расследователей поняла, что детективы с большей вероятностью начнут расследование, если об угрозе сообщат люди, чьи имена есть в списке, например Елена из Швейцарии. Ее муж Бруно сейчас в тюрьме.

Но прорыв произошел в США, когда они связались с женщиной по имени Дженнифер в Спокане, штат Вашингтон. Кто-то, скрывающийся за ником Scar215, отправлял сообщения на сайт, прося похитить, или убить Дженнифер. В итоге это оказался ее муж-абьюзер, от которого она сбежала. В прошлом году его приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку заказать убийство.

В итоге журналистам удалось отыскать и таинственного Юру, который собирал заказы и деньги. В одном из файлов главный преступник, стоящий за Besa Mafia, случайно сделал скриншот своего рабочего стола компьютера с открытой страницей Google. И весь текст на этой странице был на румынском языке.

К этому моменту стало совершенно ясно, что Юра не один руководил этой операцией. Она была ловко раскручена, с рекламой, замаскированной под страницы блогов или новостные репортажи, которые появлялись, когда пользователи вводили в поисковую систему фразу типа "киллер по найму". Эти страницы направляли людей на сайт Юры в Dark Web.

Поскольку банда требовала оплату в биткоинах, стоимость которых с октября 2020 года выросла в четыре раза, афера должна была быть очень прибыльной и, возможно, исчисляться многими миллионами долларов. В итоге были проведены аресты по пяти адресам в Румынии. А сайт в Даркнете не функционирует.

В итоге Миллер с коллегами раскрыли полиции в общей сложности 175 заказов на убийство. Каждый из них был оплачен. На сегодняшний день было вынесено 28 обвинительных приговоров. Но работа продолжается.

Напомним, ранее Анджелина Джоли призналась, что была готова нанять киллера для собственного убийства, потому что хотела уйти из жизни.