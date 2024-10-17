"Список смертників": репортер виявив у Даркнеті сайт, де будь-хто може найняти кілера

Карл Міллер навіть спробував попередити деяких жертв, чиї імена опинилися у списку.

Related video

Журналіст Карл Міллер, розслідуючи онлайн-злочинність, виявив у 2018 році сайт у Dark Web, де анонімні користувачі шукали кілерів. Найчастіше це були чоловіки, які хотіли позбутися своїх дружин і подруг. Міллер навіть спробував попередити деяких потенційних жертв про те, що їх намагаються замовити. У підсумку йому вдалося запобігти кільком злочинам. Про це він записав подкаст Kill List, який тепер лідирує в чартах Великої Британії, США та Австралії, пише Daily Mail.

Міллер зазначає, що він виявив сайт Besa Mafia в Даркнеті, коли поліція Міннесоти розслідувала вбивство 43-річної Емі Оллвайн. У листопаді 2016 року її чоловік Стівен зателефонував у поліцію і сказав, що повернувся додому і знайшов свою дружину мертвою на підлозі спальні. Мабуть, вона вистрілила собі в голову. Стівен був старійшиною церкви, шанованою людиною у своїй громаді в Міннеаполісі. Але підозри поліції виникли, коли він наполіг на присутності адвоката під час допиту.

Один детектив сказав: "За всю мою кар'єру я ніколи раніше не бачив, щоб близька людина жертви самогубства розмовляла з адвокатом".

Коли поліція перевірила його телефон, вони виявили, що Стівен зустрічався з численними жінками, використовуючи застосунки для знайомств. Набагато більш інкримінувальним був той факт, що він також надсилав повідомлення і гроші на сайт у Dark Web, який обіцяв організувати вбивство.

Міллер почав вивчати сайт і виявив, що оголошень про пошуки кілера там десятки. Найчастіше вони звучали так: "Я хочу найняти вас для вбивства. Яка ціна, в ідеалі, щоб це здавалося нещасним випадком? З причин, які занадто особисті й видадуть мене, я хочу бачити цю сучку мертвою, тому, будь ласка, допоможіть мені. Дякую".

Першою реакцією журналіста була спроба викликати поліцію, але він був у Британії, а оголошення опублікували в США. Він зв'язався з правоохоронцями, але вони, на його думку, діяли занадто повільно, тож його наступним кроком стало обдзвонити жертв і попередити їх про загрозу їхньому життю.

"Як би я не варіював сценарій, не було простого способу сказати: "Привіт, ти мене не знаєш. Це прозвучить дивно, але в мене є докази, що хтось планує тебе вбити", — згадує Міллер. Дехто вважав його божевільним, шахраєм або ошуканцем. Тому він почав відправляти місцевих журналістів, щоб вони безпосередньо зв'язалися з членами Kill List. Першою жінкою, з якою вони зв'язалися, була жінка років 60 на ім'я Олена.

"Я боявся, що вона буде в люті, або просто мені не повірить, але вона просто сказала: "Так, насправді я не дуже здивована", — згадує Міллер.

Він зв'язався з Оленою 2020 року, у розпал пандемії коронавірусу. Вона проживала у Швейцарії і не була шокована, що хтось з онлайн-ніком "Nordwand" заплатив 7 000 доларів у криптовалюті біткоїни сайту в Dark Web, який пропонував послуги кілерів.

Nordwand завантажив на сайт детальну інформацію, включно з фотографіями Олени, її адресою і навіть описом її автомобіля. У розслідувачів були логи повідомлень між Nordwand і тіньовим адміністратором сайту, злочинцем, який використовує псевдонім Юра. "Чи не могли б ви розповісти нам, який тип аварії, по-вашому, був би більш прийнятним?" — написав Юра. Nordwand не особливо турбувало, як би померла Олена. Набагато важливішими були терміни: "Ви зможете виконати роботу протягом наступних двох тижнів?"

Коли Олена про все це почула, вона сказала, що це, швидше за все, її чоловік зробив на неї замовлення. Він був комп'ютерним генієм і знав, як отримати доступ до Dark Web, і у них було важке розлучення, яке тривало вже три роки. Але їй було важко повірити, що будь-який професійний кілер запросить лише 7 000 доларів.

Олена мала рацію за обома пунктами. Сайт Besa Mafia, виявлений Карлом Міллером, був прикриттям для шахраїв, створених для виманювання грошей у людей, які мали намір уникнути покарання за вбивство. "Клієнти" платили наперед за вбивства, які ніколи не будуть здійснені.

Але це не зробило намір менш реальним. Чоловік Олени дійсно хотів, щоб вона померла і він був готовий зробити це сам. Коли поліція заарештувала його, вони виявили секретну квартиру, яку він винаймав недалеко від її будинку. Всередині він приховував арсенал зброї. У його схованці були пістолет-кулемет, гвинтівки, включно з АК-47, пістолети і викидний ніж. У нього також був перцевий балончик, камуфляжна балаклава, сміттєвий мішок, досить великий, щоб вмістити людське тіло, і чорні гумові рукавички.

Міллер зазначає, що Besa Mafia насправді нікого не вбивала. Підставна особа, якийсь Юра, просто брав плату, потім вигадував виправдання, чому вбивства не відбувалися, перш ніж вимагати більше грошей.

Типовим виправданням було те, що ціль була надто добре захищена, щоб її міг убити один кілер. Потрібна була команда з двох осіб із додатковим обладнанням, а це означало більше грошей авансом. Неймовірно, але багато клієнтів продовжували платити, можливо, рухомі своєю нав'язливою ненавистю або просто не бажаючи визнавати, що їх обдурили.

Стівен Оллвайн з Міннеаполіса, з якого все почалося, дійшов такого висновку і відмовився від Besa Mafia. Замість цього він сам убив Емі, а потім спробував видати це за самогубство, хоча залишив пістолет не з того боку тіла і залишив криваві сліди по всьому будинку. Його звинуватили у вбивстві першого ступеня і 2018 року засудили до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення.

Попри це, Міллеру було дуже важко змусити поліцію у Великій Британії, Європі чи США перевірити імена зі списку жертв.

Британська поліція передала інформацію про сайт в Інтерпол. Іспанська поліція сприйняла всю цю історію як жарт.

Зрештою команда розслідувачів зрозуміла, що детективи з більшою ймовірністю почнуть розслідування, якщо про загрозу повідомлять люди, чиї імена є в списку, наприклад Олена зі Швейцарії. Її чоловік Бруно зараз у в'язниці.

Але прорив стався в США, коли вони зв'язалися з жінкою на ім'я Дженніфер у Спокані, штат Вашингтон. Хтось, хто ховається за ніком Scar215, надсилав повідомлення на сайт, просячи викрасти або вбити Дженніфер. У підсумку це виявився її чоловік-аб'юзер, від якого вона втекла. Минулого року його засудили до восьми років позбавлення волі за спробу замовити вбивство.

Зрештою журналістам вдалося відшукати і таємничого Юру, який збирав замовлення і гроші. В одному з файлів головний злочинець, який стоїть за Besa Mafia, випадково зробив скріншот свого робочого столу комп'ютера з відкритою сторінкою Google. І весь текст на цій сторінці був румунською мовою.

До цього моменту стало абсолютно ясно, що Юра не один керував цією операцією. Вона була спритно розкручена, з рекламою, замаскованою під сторінки блогів або новинні репортажі, які з'являлися, коли користувачі вводили в пошукову систему фразу на кшталт "кілер за майном". Ці сторінки направляли людей на сайт Юри в Dark Web.

Оскільки банда вимагала оплату в біткоїнах, вартість яких із жовтня 2020 року зросла вчетверо, афера мала бути дуже прибутковою і, можливо, обчислюватися багатьма мільйонами доларів. У підсумку було проведено арешти за п'ятьма адресами в Румунії. А сайт у Даркнеті не функціонує.

Загалом Міллер із колегами розкрили поліції 175 замовлень на вбивство. Кожне з них було оплачено. На сьогодні було винесено 28 обвинувальних вироків. Але робота триває.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі зізналася, що була готова найняти кілера для власного вбивства, бо хотіла піти з життя.