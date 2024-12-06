Особливо небезпечна: у Колумбії заарештували 23-річну дівчину-кілера на прізвисько "Лялька" (відео)

Дівчина разом зі своїми спільниками тероризувала цілий регіон. Її спіймали після того, як вона організувала вбивство колишнього коханця.

23-річна Карен Джульєт Охеда Родрігес, відома поліції під псевдонімом "Ла Мунека" або "Лялька", була заарештована 2 грудня в результаті ретельно спланованої операції в департаменті Сантандер колумбійською поліцією за підозрою в кількох замовних убивствах, зокрема і її колишнього хлопця Дейві Хесуса, повідомляє іспаномовне видання Libertad Digital. Дівчину називають "особливо небезпечною кілеркою" за її ймовірну причетність до кількох гучних убивств у муніципалітеті Барранкабермеха, скоєних за наказом банди Los de la M.

Родрігес очолювала невелику групу кілерів, які тероризували регіон до її арешту.

Поліція пасла Родрігес після засідки на її колишнього хлопця в сільській місцевості Колумбії, відомій як П'єдекуеста. Дівчина зателефонувала своєму екскоханцю Дейві Хесусу і покликала його на зустріч, щоб вони могли нібито вирішити грошову суперечку, повідомила поліція.

Кавалера, який нічого не підозрював, зрешетили кулями, коли двоє чоловіків проїхали на мотоциклі і застрелили його, імовірно, за наказом "Ляльки", ідеться у звіті.

Родрігес заарештували разом із 24-річною спільницею Паулою Валентиною Хойєй Руедою, яка відома під псевдонімом "Горда Сікарія", що перекладається як "Товста кілерка".

Ще один спільник, ідентифікований як "Леопольдо", був узятий під варту одночасно з "Лялькою". Під час арешту в нього вилучили револьвер і пістолет калібру 9 мм. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи використовували цю зброю в якомусь із нещодавніх убивств.

"Із затриманням Ла Мунеки і Леопольдо в регіоні настав період спокою. Ці арешти знаменують собою прогрес у ліквідації злочинних структур, відповідальних за недавні вбивства", — сказав підполковник Муарісіо Еррара з поліції Магдалени Медіо.

У злочинному світі Карен відома з 2020 року. Вона стала найманою вбивцею одразу після закінчення школи.

За даними World Population Review, у Букараманзі, Колумбія, населення якої становить трохи більше ніж 1,3 млн, кожні три дні реєструється вбивство.

Офіційні особи ще не оголосили звинувачення, які будуть пред'явлені "Ляльці" та її ймовірним спільникам.

Раніше Фокус писав, що репортер виявив у Даркнеті сайт, де будь-хто може найняти кілера.