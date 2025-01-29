Додавав вино у кошик: депутата спіймали на онлайн-шопінгу під час обговорення повені

На своєму місці в сесійній залі Хосе Марі Олано обирав вино в онлайн-магазині, коли парламент обговорював виділення допомоги постраждалим від масштабної повені районам.

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Депутат місцевого парламенту Хосе Марі Олано під час обговорення допомоги постраждалим від масштабних повеней у Валенсії (Іспанія) на пленарному засіданні 28 січня обирав вино в онлайн-магазині. Після того, як журналісти поширили фото його "шопінгу", Олано публічно перепросив за свою поведінку, пише іспанське видання El Diario.

Під час засідання парламент обговорював виділення 25 мільйонів євро допомоги постраждалим від катастрофи муніципалітетам. Журналісти помітили, що депутат парламенту Валенсії Хосе Марі Олано, відповідальний за основні проєкти та спадщину міста, під час засідання переглядав на ноутбуці онлайн-магазин алкоголю та додавав до кошика вино.

"Частину сесії, принаймні чверть години, депутат провів за ноутбуком у своєму кріслі, звідки переглядав сайт напоїв і додавав їх до онлайн-кошика. Чи здійснив він нарешті покупку, невідомо", — пишуть журналісти.

Після того, як світлини поширилися мережею, Олано взяв на засіданні слово та публічно перепросив за свою некоректну поведінку.

"Прошу слова, щоб публічно попросити вибачення перед усіма вами та громадянами, яких ми всі представляємо", — сказав він.

Парламентаря Валенсії Хосе Марі Олано Фото: El Diario

Вчинок Олано обурив опозиційних політиків. Представник лівої групи Compromís Папі Роблес назвав покупку вина під час обговорення наслідків жахливої повені "однією з найсумніших речей, які він будь-коли бачив у політиці".

Нагадаємо, повінь у Валенсії в Іспанії сталася 29 жовтня 2024 року. Потік води зносив мости, автомобілі та потягу. За першу добу стало відомо про 51 загиблу людину, а станом на 1 листопада ЗМІ повідомляли про щонайменше 158 жертв.

28 січня місцеві видання писали про повінь на заході Франції, що побила 40-річний рекорд. Свої будинки мусили залишити близько 400 місцевих жителів.