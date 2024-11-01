Повінь в Іспанії: метеорологи попередили про загрозу нових проливних дощів

Щонайменше, вже 158 людей отримали несумісні з життям травми внаслідок найсильнішої повені в Іспанії. Однак проливні дощі тривають і досі.

Related video

Після повені, яка сталася в Іспанії, де за кілька годин випала річна норма опадів, країні загрожують нові зливи та шторми. Про це попереджає національне метеорологічне агентство.

Зазначається, що шторм "Дана" буде активним 1 листопада і спричинить зливи у Валенсійському співтоваристві та західній Андалусії. Сильна злива вже затопила частину міста Уельва і території інших прилеглих муніципалітетів.

Крім того, жовтий рівень небезпеки оголошено на Балеарських островах і в Естремадурі, а також в інших районах Валенсійського співтовариства і Каталонії.

Щонайменше 155 смертей зафіксовано у Валенсії, ще два випадки — у Кастилії-Ла-Манчі на заході провінції, а ще один випадок — смерть громадянина Великої Британії — в Андалусії. Уряд Іспанії оголосив триденну жалобу.

Як зазначає CNN, ця повінь стала найбільш смертоносною в Іспанії за останні десятиліття. У 1959 році внаслідок повені в іспанському місті Рібаделаго загинуло 144 людини. Однак ця катастрофа була спричинена проривом греблі, а не природним явищем. Останнє подібне стихійне лихо сталося 1996 року, коли внаслідок повені загинуло 87 осіб недалеко від міста Б'єскас у Піренейських горах.

Нагадаємо, 62-річна британка Карен Лофтус дивом врятувалася від смертоносної повені у Валенсії, вибравшись із вікна своєї автівки до того, як її віднесло течією.

Українська телеведуча Ольга Фреймут опинилася в Іспанії, яку затопило після дощів. Вона показала наслідки стихійного лиха.