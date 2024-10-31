Машина пішла під воду: британка розповіла, як врятувалася під час потопу у Валенсії

Місцеві жителі в усьому звинувачують владу, яка не попередила про катастрофу, що насувається.

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Британка дивом врятувалася від смертоносної повені у Валенсії, вибравшись із вікна своєї машини до того, як її віднесло течією. Вона та інші жителі регіону в Іспанії, який постраждав від стихійного лиха, у всьому звинувачують місцеву владу. Про це пише Daily Mail.

62-річна Карен Лофтус із Дорсета сказала, що їй та її чоловікові пощастило, що вони залишилися живі після того, як прийняли рятівне рішення кинути свою машину. У вівторок увечері пара їхала на південь автомагістраллю AP-7 до свого будинку в Аліканте, коли на них наринув проливний дощ.

Лофтус, яка є генеральним директором британської благодійної організації Community Action Network, сказала, що наступне, що вони побачили, був міст, який змивало течією прямо перед ними. Їхню машину миттєво затопило, через тиск вони не змогли відчинити двері автомобіля, тож вирішили вибратися через вікна.

"Одразу після того, як ми вилізли з салону, на нашу машину напливла інша машина", — сказала місіс Лофтус, додавши, що вода вже була їй по груди, коли вони вибралися з авто. Подружжю вдалося сховатися у вантажівці, але внаслідок катастрофи вони втратили все, включно з машиною і будинком, який повністю залило водою.

Наразі підтверджено, що внаслідок повеней загинуло понад 90 осіб, і очікується, що кількість загиблих зростатиме.

Чоловік іде повз зруйнований повінню будинок Фото: El Pais

Уряд Валенсії оголосив триденну жалобу у зв'язку з повенями, які назвали найстрашнішим стихійним лихом в Іспанії за останні 50 років.

Однак молода британка, яка проживає у Валенсії, розповіла, що наслідки смертоносної катастрофи можна було б пом'якшити, якби влада вжила заходів раніше.

"Наслідки можна було б зменшити, якби місцева рада краще спланувала ситуацію, але вони відреагували занадто пізно. Вони знали, що насувається така погода, але нікому не сказали залишатися вдома", — розповіла жінка. За її словами, сильна злива з градом почалася ще у вівторок, 29 жовтня, але набула масштабного характеру близько 16:00 і стала по-справжньому інтенсивною.

Потік води зносив машини і людей

"Однак, оскільки уряд мовчав, усі вже вийшли з домівок, почали забирати дітей зі школи, їхали з роботи або в магазини, а потім опинилися в глухому куті", — розповіла жінка.

Унаслідок повені через проливні дощі вода піднімалася занадто швидко, десятки людей опинилися в пастці у власних машинах і на трасах.

Сотні розбитих машин у Валенсії Фото: Соцмережi

"Погода погіршувалася протягом дня, але попередження було надіслано тільки о 20:11. На той час багато хто вже був у дорозі, тому краще було б подати сигнал тривоги раніше. Сьогодні влада сказала нам залишатися вдома, хоча їм слід було сказати це ще вчора — вони занадто пізно попередили нас", — кілька мостів у Валенсії було зруйновано, коли річки вийшли без берегів, потік води зносив машини, які застрягли на автомагістралях.

За даними метеорологічного агентства Іспанії, вчора в місті Чива у Валенсії випала рекордна кількість опадів — 491 літр на квадратний метр.

Сотні розбитих машин на автомагістралі у Валенсії

Місто, розташоване всього за 20 миль на захід від Валенсії, витримало таку кількість опадів лише за вісім годин — типова кількість опадів за цілий рік і "надзвичайно велике накопичення", додало агентство.

Очікується, що кількість загиблих різко зросте, оскільки екстрені служби продовжують пошуки десятків людей, які, як повідомляється, досі вважаються зниклими безвісти.

Прем'єр-міністр Педро Санчес сьогодні вранці спробував запевнити жертв у тому, що уряд "не кине" їх.

Останніми роками країна переживала подібні осінні шторми, але вони не йдуть ні в яке порівняння з руйнуваннями останніх двох днів.

Це наймасштабніша катастрофа, пов'язана з повінню, в Іспанії з 1996 року, коли внаслідок раптової повені недалеко від міста Б'єска в Піренеях загинули 87 осіб і 180 дістали поранення.

Вода прибувала стрімко

Найбільш постраждалими районами стали провінція Валенсія і невелике містечко Летур у провінції Альбасете, де, як повідомляють, шестеро людей, включно з двома працівниками ради, зникли безвісти після того, як річка вийшла з берегів.

Нагадаємо, Фокус писав про повінь в іспанській Валенсії. Свідки розповідали, що їм вдалося врятуватися, тільки піднявшись на дахи вантажівок, тих, хто чіплявся за стовпи і дерева, забирала вода.