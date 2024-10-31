Машина ушла под воду: британка рассказала, как спаслась во время потопа в Валенсии

Местные жители во всем обвиняют власти, которые не предупредили о надвигающейся катастрофе.

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Британка чудом спаслась от смертоносного наводнения в Валенсии, выбравшись из окна своей машины до того, как ее унесло течением. Она и другие жители региона в Испании, пострадавшего от стихийного бедствия, во всем обвиняют местные власти. Об этом пишет Daily Mail.

62-летняя Карен Лофтус из Дорсета сказала, что ей и ее мужу повезло, что они остались живы после того, как приняли спасительное решение бросить свою машину. Во вторник вечером пара ехала на юг по автомагистрали AP-7 к своему дому в Аликанте, когда на них обрушился проливной дождь.

Лофтус, которая является генеральным директором британской благотворительной организации Community Action Network, сказала, что следующее, что они увидели, был мост, который смывало течением прямо перед ними. Их машину мгновенно затопило, из-за давления они не смогли открыть двери автомобиля, поэтому решили выбраться через окна.

"Сразу после того, как мы вылезли из салона, на нашу машину наплыла другая машина", — сказала миссис Лофтус, добавив, что вода уже была ей по грудь, когда они выбрались их авто. Супругам удалось укрыться в грузовике, но в результате катастрофы они потеряли все, включая машину и дом, который полностью залило водой.

На данный момент подтверждено, что в результате наводнений погибло более 90 человек, и ожидается, что число погибших будет расти.

Мужчина идет мимо разрушенного наводнением дома Фото: El Pais

Правительство Валенсии объявило трехдневный траур в связи с наводнениями, которые назвали самым страшным стихийным бедствием в Испании за последние 50 лет.

Однако молодая британка, проживающая в Валенсии, рассказала, что последствия смертоносной катастрофы можно было бы смягчить, если бы власти приняли меры раньше.

"Последствия можно было бы уменьшить, если бы местный совет лучше спланировал ситуацию, но они отреагировали слишком поздно. Они знали, что надвигается такая погода, но никому не сказали оставаться дома", — рассказала женщина. По ее словам, сильный ливень с градом начался еще во вторник, 29 октября, но принял масштабный характер около 16:00 и стал по-настоящему интенсивным.

Поток воды сносил машины и людей

"Однако, поскольку правительство молчало, все уже вышли из домов, стали забирать детей из школы, ехали с работы или в магазины, а потом оказались в тупике", — рассказала женщина.

В результате наводнения из-за проливных дождей вода поднималась слишком быстро, десятки людей оказались в ловушке в собственных машинах и на трассах.

Сотни разбитых машин в Валенсии Фото: Соцсети

"Погода ухудшалась в течение дня, но предупреждение было отправлено только в 20:11. К тому времени многие уже были в дороге, поэтому лучше было бы подать сигнал тревоги пораньше. Сегодня власти сказали нам оставаться дома, хотя им следовало сказать это еще вчера — они слишком поздно предупредили нас", — несколько мостов в Валенсии было разрушено, когда реки вышли без берегов, поток воды сносил машины, которые застряли на автомагистралях.

По данным метеорологического агентства Испании, вчера в городе Чива в Валенсии выпало рекордное количество осадков — 491 литр на квадратный метр.

Сотни разбитых машин на автомагистрали в Валенсии

Город, расположенный всего в 20 милях к западу от Валенсии, выдержал такое количество осадков всего за восемь часов — типичное количество осадков за целый год и "чрезвычайно большое накопление", добавило агентство.

Ожидается, что число погибших резко возрастет, поскольку экстренные службы продолжают поиски десятков людей, которые, как сообщается, до сих пор числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Педро Санчес сегодня утром попытался заверить жертв в том, что правительство "не бросит" их.

В последние годы страна переживала подобные осенние штормы, но они не идут ни в какое сравнение с разрушениями последних двух дней.

Это самая масштабная катастрофа, связанная с наводнением, в Испании с 1996 года, когда в результате внезапного наводнения недалеко от города Бьеска в Пиренеях погибло 87 человек и 180 получили ранения.

Вода прибывала стремительно

Наиболее пострадавшими районами стали провинция Валенсия и небольшой городок Летур в провинции Альбасете, где, как сообщается, шесть человек, включая двух работников совета, пропали без вести после того, как река вышла из берегов.

Напомним, Фокус писал о наводнении в испанской Валенсии. Свидетели рассказывали, что им удалось спастись, только взобравшись на крыши грузовиков, тех, кто цеплялся за столбы и деревья, уносила вода.