Наводнение в Испании: метеорологи предупредили об угрозе новых проливных дождей

По меньшей мере, уже 158 человек получили несовместимые с жизнью травмы в результате сильнейшего наводнения в Испании. Однако проливные дожди продолжаются до сих пор.

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После наводнения, которое произошло в Испании, где за несколько часов выпала годовая норма осадков, стране угрожают новые проливные дожди и штормы. Об этом предупреждает национальное метеорологическое агентство.

Отмечается, что шторм "Дана" будет активным 1 ноября и вызовет проливные дожди в Валенсийском сообществе и западной Андалусии. Сильный ливень уже затопил часть города Уэльва и территории других близлежащих муниципалитетов.

Кроме того, желтый уровень опасности объявлен ​​на Балеарских островах и в Эстремадуре, а также в других районах Валенсийского сообщества и Каталонии.

По меньшей мере 155 смертей зафиксировано в Валенсии, еще два случая — в Кастилии-Ла-Манче на западе провинции, а еще один случай — смерть гражданина Великобритании — в Андалусии. Правительство Испании объявило трехдневный траур.

Как отмечает CNN, это наводнение стало самым смертоносным в Испании за последние десятилетия. В 1959 году в результате наводнения в испанском городе Рибаделаго погибло 144 человека. Однако эта катастрофа была вызвана прорывом плотины, а не природным явлением. Последнее подобное стихийное бедствие произошло в 1996 году, когда в результате наводнения погибло 87 человек недалеко от города Бьескас в Пиренейских горах.

Напомним, 62-летняя британка Карен Лофтус чудом спаслась от смертоносного наводнения в Валенсии, выбравшись из окна своей машины до того, как ее унесло течением.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут оказалась в Испании, которую затопило после дождей. Она показала последствия стихийного бедствия.