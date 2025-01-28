Повінь побила 40-річний рекорд: захід Франції затопило водою (фото, відео)

Французьке метеорологічне агентство оголосило, що сукупна кількість опадів за січень перевищила 170 міліметрів, що є найвищим показником, зафіксованим з 1944 року.

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На заході Франції сталася масштабна повінь. Вода почала підвищуватися цими вихідними і продовжує затоплювати нові території. Повінь місцями може побити 40-річний рекорд. Про це повідомляє BFMTV.

Велика вода почалася у регіоні Бретані на північному заході Франції. Наступного дня департаменті Іль-і-Вілен оголосили найвищий рівень загрози повеней.

У межах міста Ренн повінь вже побила 40-річний рекорд. Через велику воду свої домівки мали залишити близько 400 місцевих жителів. Вода підібралася до першого поверху житлових будинків. Люди розмістилися у спортзалах.

Також триває евакуація населення у Гіпрі, яке розташоване на річці Вілен. Подекуди рівень води становив 3,52 метра, лише на кілька сантиметрів менше за рекордний показник 1981 року. Французьке метеорологічне агентство оголосило, що сукупна кількість опадів за січень перевищила 170 міліметрів, що є найвищим показником, зафіксованим з 1944 року.

На цей момент 42 місцеві та національні дороги частково заблоковані через підтоплення.

"На жаль, ми ще не пройшли пік повені. Вода буде відступати повільно і це, мабуть, не почнеться раніше середи", – повідомила мер Ренн Наталі Аппере.

Повінь почалася з приходом циклону "Гермінія", який прийшов слідом за штормом "Еовін", який завдав шкоди на Британських островах і спричинив рясні опади також на атлантичному узбережжі Франції. Через надмірну вологу ґрунти вже до цього насичилися водою.

Нагадаємо, що в середині листопада в Іспанії сталася масштабна повінь. Тисячі машин забрав потік води, подекуди з водіями та пасажирами, які не встигли вибратися. Тепер іспанці готуються і прив'язують свої автомобілі.