Наводнение побило 40-летний рекорд: запад Франции затопило водой (фото, видео)

Французское метеорологическое агентство объявило, что совокупное количество осадков за январь превысило 170 миллиметров, что является самым высоким показателем, зафиксированным с 1944 года.

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На западе Франции произошло масштабное наводнение. Вода начала повышаться в эти выходные и продолжает затапливать новые территории. Наводнение местами может побить 40-летний рекорд. Об этом сообщает BFMTV.

Большая вода началась в регионе Бретани на северо-западе Франции. На следующий день в департаменте Иль-и-Вилен объявили наивысший уровень угрозы наводнений.

В пределах города Ренн наводнение уже побило 40-летний рекорд. Из-за большой воды свои дома должны были покинуть около 400 местных жителей. Вода подобралась к первому этажу жилых домов. Люди разместились в спортзалах.

Также продолжается эвакуация населения в Гипри, которое расположено на реке Вилен. Кое-где уровень воды составлял 3,52 метра, лишь на несколько сантиметров меньше рекордного показателя 1981 года. Французское метеорологическое агентство объявило, что совокупное количество осадков за январь превысило 170 миллиметров, что является самым высоким показателем, зафиксированным с 1944 года.

На данный момент 42 местные и национальные дороги частично заблокированы из-за подтопления.

"К сожалению, мы еще не прошли пик наводнения. Вода будет отступать медленно и это, видимо, не начнется раньше среды", — сообщила мэр Ренн Натали Аппере.

Наводнение началось с приходом циклона "Герминия", который пришел вслед за штормом "Эовин", который нанес ущерб на Британских островах и вызвал обильные осадки также на атлантическом побережье Франции. Из-за чрезмерной влаги почвы уже до этого насытились водой.

Напомним, что в середине ноября в Испании произошло масштабное наводнение. Тысячи машин унес поток воды, кое-где с водителями и пассажирами, которые не успели выбраться. Теперь испанцы готовятся и привязывают свои автомобили.