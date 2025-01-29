Добавлял вино в корзину: депутата поймали на онлайн-шопинге во время обсуждения наводнения

На своем месте в сессионном зале Хосе Мари Олано выбирал вино в онлайн-магазине, когда парламент обсуждал выделение помощи пострадавшим от масштабного наводнения районам.

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Депутат местного парламента Хосе Мари Олано во время обсуждения помощи пострадавшим от масштабных наводнений в Валенсии (Испания) на пленарном заседании 28 января выбирал вино в онлайн-магазине. После того, как журналисты распространили фото его "шопинга", Олано публично извинился за свое поведение, пишет испанское издание El Diario.

Во время заседания парламент обсуждал выделение 25 миллионов евро помощи пострадавшим от катастрофы муниципалитетам. Журналисты заметили, что депутат парламента Валенсии Хосе Мари Олано, ответственный за основные проекты и наследие города, во время заседания просматривал на ноутбуке онлайн-магазин алкоголя и добавлял в корзину вино.

"Часть сессии, по крайней мере четверть часа, депутат провел за ноутбуком в своем кресле, откуда просматривал сайт напитков и добавлял их в онлайн-корзину. Совершил ли он наконец покупку, неизвестно", — пишут журналисты.

После того, как фотографии распространились по сети, Олано взял на заседании слово и публично извинился за свое некорректное поведение.

"Прошу слова, чтобы публично попросить прощения перед всеми вами и гражданами, которых мы все представляем", — сказал он.

Парламентарий Валенсии Хосе Мари Олано Фото: El Diario

Поступок Олано возмутил оппозиционных политиков. Представитель левой группы Compromís Папи Роблес назвал покупку вина при обсуждении последствий ужасного наводнения "одной из самых печальных вещей, которые он когда-либо видел в политике".

Напомним, наводнение в Валенсии в Испании произошло 29 октября 2024 года. Поток воды сносил мосты, автомобили и поезда. За первые сутки стало известно о 51 погибшем человеке, а по состоянию на 1 ноября СМИ сообщали о по меньшей мере 158 жертвах.

28 января местные издания писали о наводнении на западе Франции, побившем 40-летний рекорд. Свои дома вынуждены были покинуть около 400 местных жителей.