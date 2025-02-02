Посол Испании в Бельгии потерял должность после того, как задремал во время речи министра (видео)

Альберто Антон попал в объективы камер. На кадрах дипломат зевает и спит во время того, как министр иностранных дел Испании говорил о приоритетах внешней политики на 2025 год.

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Министерство иностранных дел Испании приняло решение о срочной замене посла Испании в Бельгии Альберто Антона. Причиной такого шага стало то, что дипломат заснул во время выступления главы внешнеполитического ведомства Хосе Мануэля Альбареса на недавней конференции послов в Мадриде. Об этом сообщает испанское издание La Gaceta.

Антон спал и зевал прямо во время речи Альбареса, который в течение часа излагал приоритеты внешней политики Испании на 2025 год. Кадры дремоты посла быстро распространились среди дипломатического корпуса, а некоторые корреспонденты вспомнили инцидент в Северной Корее, когда чиновника казнили за то, что тот заснул на официальном мероприятии с участием Ким Чен Ына.

Через две недели после этого скандала правительство Испании одобрило кандидатуру нового посла в Бельгии — им станет Хосе Мария Родригес Косо, который сейчас занимает должность посла в Люксембурге. Теперь решение должно утвердить бельгийское правительство, после чего министр Альбарес официально внесет назначение на рассмотрение Совета министров.

Антон был назначен послом в Брюсселе в сентябре 2022 года после работы в Дипломатической школе, однако его уволили всего через два года вместо стандартного четырехлетнего срока.

Напомним, 28 января в Валенсии депутат во время обсуждения помощи пострадавшим от масштабных наводнений на заседании выбирал вино в онлайн-магазине.

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